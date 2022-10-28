BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] 亞洲巡演即將展開：高雄站門票11/10公售；香港站門票11/23公售！

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橫掃全球各大音樂排行榜、傳奇般韓國人氣女團 —— BLACKPINK在今天正式公佈 BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] 亞洲站詳情。今次將會是 BLACKPINK 繼2018年至2020年 BLACKPINK WORLD TOUR [IN YOUR AREA] 後舉行的第二個世界巡迴演唱會。



BLACKPINK 最新發行的第二張專輯《BORN PINK》甫推出便登上「Billboard Top 200」 專輯排行榜冠軍位置，亦是史上首次有韓國女子組合創下二百萬張專輯銷量的佳績。BLACKPINK 最近推出的單曲〈Shut Down〉在 Spotify 上的串流播放量已衝破一億次，此單曲自發行後亦連續三星期打入「Billboard Hot 100」及「Billboard Global 200」單曲榜，展現出 BLACKPINK 無與倫比的影響力。除推出了正熱捲全球的新專輯外，BLACKPINK亦率先在首爾 KSPO DOME 舉行了兩場演唱會，順利為是次世巡揭開序幕。



JISOO、JENNIE、ROSÉ、LISA 將於明年開展由 YG Entertainment 製作、Live Nation 主辦的亞洲巡迴演唱會，同時也是韓國女團史上最大型的亞洲巡演；亞洲站首場將於1月7日及8日假曼谷國家體育館舉行，緊隨其後的巡演地點包括香港、利雅得、阿布扎比、吉隆坡、雅加達、高雄、馬尼拉及新加坡。

BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG

演出時間/地點 : 2023/03/18 (六) 7:30PM 高雄國家體育場

票價與詳細售票資訊近期公布，請大家持續關注Live Nation Taiwan官方網站及社群平台

售票時間 :

2022/11/08 (二) 10AM-10PM BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD Presale 官方BLINK早鳥預購

2022/11/08 (二) 11AM-10PM BLINK MEMBERSHIP Presale 官方BLINK預購

2022/11/09 (三) 10AM-5PM Live Nation Taiwan會員預購

2022/11/10 (四) 12PM 拓元售票系統全面開賣

活動與售票詳情 : www.livenation.com.tw



BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG

演出時間/地點 : 2023/01/13 (五) 8PM、01/14 (六) 7PM、01/15 (日) 7PM 亞洲國際博覽館 Arena

票價與詳細售票資訊近期公布，請大家持續關注Live Nation HK官方網站及社群平台

售票時間 :

2022/11/21 (一) 10AM-11:59PM BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD 官方BLINK早鳥預購

2022/11/21 (一) 11AM-11:59PM BLINK MEMBERSHIP 官方BLINK預購

2022/11/22 (二) 10AM-5PM Live Nation HK會員預購

2022/11/23 (三) 10AM www.cityline.com公開發售



BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]亞洲演出日期：

1月7至8日 – 曼谷 - National Stadium

1月13至15日 – 香港 – 亞洲國際博覽館 Arena

1月20日 – 利雅德– Mrsool Park

1月28日 – 阿布扎比​​ – Etihad Park

3月4日 – 吉隆坡 – National Stadium Bukit Jalil

3月11至12日 – 雅加達 – Glora Bung Karno Main Stadium

3月18日 – 高雄 – 高雄國家體育場

3月25至26日 – 馬尼拉 – Philippine Arena

5月13日 – 新加坡 – National Stadium

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