BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] 亚洲巡演即将展开：高雄站门票11/10公售；香港站门票11/23公售！

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横扫全球各大音乐排行榜、传奇般韩国人气女团 —— BLACKPINK在今天正式公布 BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] 亚洲站详情。今次将会是 BLACKPINK 继2018年至2020年 BLACKPINK WORLD TOUR [IN YOUR AREA] 后举行的第二个世界巡回演唱会。



BLACKPINK 最新发行的第二张专辑《BORN PINK》甫推出便登上「Billboard Top 200」 专辑排行榜冠军位置，亦是史上首次有韩国女子组合创下二百万张专辑销量的佳绩。BLACKPINK 最近推出的单曲〈Shut Down〉在 Spotify 上的串流播放量已冲破一亿次，此单曲自发行后亦连续三星期打入「Billboard Hot 100」及「Billboard Global 200」单曲榜，展现出 BLACKPINK 无与伦比的影响力。除推出了正热卷全球的新专辑外，BLACKPINK亦率先在首尔 KSPO DOME 举行了两场演唱会，顺利为是次世巡揭开序幕。



JISOO、JENNIE、ROSÉ、LISA 将於明年开展由 YG Entertainment 制作、Live Nation 主办的亚洲巡回演唱会，同时也是韩国女团史上最大型的亚洲巡演；亚洲站首场将於1月7日及8日假曼谷国家体育馆举行，紧随其后的巡演地点包括香港、利雅得、阿布扎比、吉隆坡、雅加达、高雄、马尼拉及新加坡。

BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG

演出时间/地点 : 2023/03/18 (六) 7:30PM 高雄国家体育场

票价与详细售票资讯近期公布，请大家持续关注Live Nation Taiwan官方网站及社群平台

售票时间 :

2022/11/08 (二) 10AM-10PM BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD Presale 官方BLINK早鸟预购

2022/11/08 (二) 11AM-10PM BLINK MEMBERSHIP Presale 官方BLINK预购

2022/11/09 (三) 10AM-5PM Live Nation Taiwan会员预购

2022/11/10 (四) 12PM 拓元售票系统全面开卖

活动与售票详情 : www.livenation.com.tw



BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG

演出时间/地点 : 2023/01/13 (五) 8PM、01/14 (六) 7PM、01/15 (日) 7PM 亚洲国际博览馆 Arena

票价与详细售票资讯近期公布，请大家持续关注Live Nation HK官方网站及社群平台

售票时间 :

2022/11/21 (一) 10AM-11:59PM BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD 官方BLINK早鸟预购

2022/11/21 (一) 11AM-11:59PM BLINK MEMBERSHIP 官方BLINK预购

2022/11/22 (二) 10AM-5PM Live Nation HK会员预购

2022/11/23 (三) 10AM www.cityline.com公开发售



BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]亚洲演出日期：

1月7至8日 – 曼谷 - National Stadium

1月13至15日 – 香港 – 亚洲国际博览馆 Arena

1月20日 – 利雅德– Mrsool Park

1月28日 – 阿布扎比​​ – Etihad Park

3月4日 – 吉隆坡 – National Stadium Bukit Jalil

3月11至12日 – 雅加达 – Glora Bung Karno Main Stadium

3月18日 – 高雄 – 高雄国家体育场

3月25至26日 – 马尼拉 – Philippine Arena

5月13日 – 新加坡 – National Stadium

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