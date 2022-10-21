《九尾狐傳1938》預計在明年5月播出！金素妍單戀「九尾狐」李棟旭？兩人的感情線令人好奇！

《九尾狐傳》將以新一季《九尾狐傳1938》回歸，將由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀主演，隨著季播，時代背景也發生變化。

在第一季中，李硯跟永遠的初戀南智雅（曹寶兒 飾）有著幸福的結局，可是他捲入某個事件而被招喚到1938年，在那裡等待他的是什麼？第二季講述迫降到1938年代的九尾狐怪談狩獵動作劇，將公開李硯（李棟旭 飾）成為山神的過程，「狐狸兄弟」同父異母的爸爸故事也有望登場，還有李朗（金汎 飾）雖然很短暫但是很火熱的愛情故事。



新加入的金素妍飾演京城最高級料理餐廳「妙緣閣」的老闆娘「柳紅朱」，曾是西邊山神。作為絕世佳人，想要擁有她的男人有一卡車，因為李硯的出現讓她眼睛一亮，她對他表白但是被拒絕了。有段時間李硯主動住進妙緣閣，柳紅朱當然不會放棄這機會，還發下豪語：「如果李硯不能成為自己的人，那就只有殺了他...」兩人的感情線讓人好奇啊！

近日《九尾狐傳1938》的編程也在網路上曝光，預計接檔李智雅、李相侖、張熙軫等人主演的《第一夫人》在明年5月週末檔公開。另外，《九尾狐傳1938》由《小神的孩子們》、《九尾狐傳》姜信孝導演與韓佑麗編劇再度合作打造。

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