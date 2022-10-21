《九尾狐传1938》预计在明年5月播出！金素妍单恋「九尾狐」李栋旭？两人的感情线令人好奇！

《九尾狐传》将以新一季《九尾狐传1938》回归，将由李栋旭、金素妍、金泛、刘庆秀主演，随著季播，时代背景也发生变化。

在第一季中，李砚跟永远的初恋南智雅（曹宝儿 饰）有著幸福的结局，可是他卷入某个事件而被招唤到1938年，在那里等待他的是什么？第二季讲述迫降到1938年代的九尾狐怪谈狩猎动作剧，将公开李砚（李栋旭 饰）成为山神的过程，「狐狸兄弟」同父异母的爸爸故事也有望登场，还有李朗（金泛 饰）虽然很短暂但是很火热的爱情故事。



新加入的金素妍饰演京城最高级料理餐厅「妙缘阁」的老板娘「柳红朱」，曾是西边山神。作为绝世佳人，想要拥有她的男人有一卡车，因为李砚的出现让她眼睛一亮，她对他表白但是被拒绝了。有段时间李砚主动住进妙缘阁，柳红朱当然不会放弃这机会，还发下豪语：「如果李砚不能成为自己的人，那就只有杀了他...」两人的感情线让人好奇啊！

近日《九尾狐传1938》的编程也在网路上曝光，预计接档李智雅、李相仑、张熙轸等人主演的《第一夫人》在明年5月周末档公开。另外，《九尾狐传1938》由《小神的孩子们》、《九尾狐传》姜信孝导演与韩佑丽编剧再度合作打造。

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