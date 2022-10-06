曾合作電影《1987》，上月底被目擊在海外拍綜藝！河正宇、呂珍九有望再合作新片《劫機》

新電影《劫機》預計由河正宇、成東鎰、呂珍九、蔡秀彬等人主演。前陣子河正宇和呂珍九一起在紐西蘭拍綜藝，不曉得有沒有機會看到他們出演成東鎰的《帶輪子的家》呢！

무슨 조합이지 이게?

하정우 민호 주지훈... 이랑 여진구?누구지 pic.twitter.com/If4F3oZj75 — (@zikkcx) September 25, 2022

上月底（9月），網路上流傳一張河正宇、朱智勛、崔珉豪、呂珍九四位藝人出現在紐西蘭的合照。他們的穿著十分休閒，似乎在拍攝什麼。據媒體報導，原來這四位藝人正在錄製旅遊節目，預計在OTT平臺播出。

而昨日（5日），有消息指出，呂珍九有望出演新電影《劫機》，引發關注。呂珍九曾在2017年出演電影《1987：黎明到來的那一天》，並與當時的劇組結下緣分。據了解，呂珍九會出演該部作品，就是因為《劫機》與《1987》的工作人員大多相同。







《劫機》以1970年為背景，描述民用飛機被劫持後所發生的故事。先前曾傳出河正宇、成東鎰、蔡秀彬等加盟該片，令人期待。河正宇曾和呂珍九合作過《1987：黎明到來的那一天》，並在近期一起拍攝旅遊節目；而作品一部接一部的成東鎰，最近出演電視劇《說出你的願望》、電影《行動代號：狼狩獵》，新劇《謝幕》和綜藝《帶輪子的家4》也即將播出；蔡秀彬曾和成東鎰一起出演過電影《海賊：鬼怪的旗幟》，新劇《閃耀國度》則將於下月（11月）4日通過Netflix播出。

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