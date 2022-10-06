曾合作电影《1987》，上月底被目击在海外拍综艺！河正宇、吕珍九有望再合作新片《劫机》

新电影《劫机》预计由河正宇、成东镒、吕珍九、蔡秀彬等人主演。前阵子河正宇和吕珍九一起在纽西兰拍综艺，不晓得有没有机会看到他们出演成东镒的《带轮子的家》呢！

무슨 조합이지 이게?

하정우 민호 주지훈... 이랑 여진구?누구지 pic.twitter.com/If4F3oZj75 — (@zikkcx) September 25, 2022

上月底（9月），网路上流传一张河正宇、朱智勋、崔珉豪、吕珍九四位艺人出现在纽西兰的合照。他们的穿著十分休闲，似乎在拍摄什么。据媒体报导，原来这四位艺人正在录制旅游节目，预计在OTT平台播出。

而昨日（5日），有消息指出，吕珍九有望出演新电影《劫机》，引发关注。吕珍九曾在2017年出演电影《1987：黎明到来的那一天》，并与当时的剧组结下缘分。据了解，吕珍九会出演该部作品，就是因为《劫机》与《1987》的工作人员大多相同。







《劫机》以1970年为背景，描述民用飞机被劫持后所发生的故事。先前曾传出河正宇、成东镒、蔡秀彬等加盟该片，令人期待。河正宇曾和吕珍九合作过《1987：黎明到来的那一天》，并在近期一起拍摄旅游节目；而作品一部接一部的成东镒，最近出演电视剧《说出你的愿望》、电影《行动代号：狼狩猎》，新剧《谢幕》和综艺《带轮子的家4》也即将播出；蔡秀彬曾和成东镒一起出演过电影《海贼：鬼怪的旗帜》，新剧《闪耀国度》则将於下月（11月）4日通过Netflix播出。

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