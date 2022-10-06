南宮珉♥陳雅凜婚禮細節一一曝光：司儀是摯友丁文晟，祝歌歌手東方神起！喜帖亦現蹤

好好奇南宮珉、陳雅凜與東方神起之間的交情啊～總之期待賓客曝光當天現場♥

南宮珉與女友陳雅凜愛情長跑7年，選定本月7日步入禮堂，一些婚禮細節已搶先曝光。



先前就有報導南宮珉與陳雅凜的婚禮司儀是丁文晟。丁文晟是南宮珉多年摯友，兩個人合作過電視劇《金科長》、《訓南正音》與《黑色太陽》，南宮珉2020年靠著《Stove League》（金牌救援；奇蹟拍檔）獲得SBS演技大賞時，感言裡便特別感謝丁文晟與陳雅凜，因此找來丁文晟擔任司儀並不意外。



意外的是，婚禮歌手是東方神起！根據昨（5）日韓媒透露，東方神起成員瑜鹵允浩與最強昌珉將在南宮珉與陳雅凜的婚禮上獻唱祝歌。雙方粉絲對此都感到驚喜，非常好奇兩邊有何交情，也不少粉絲很開心能看見這樣的「夢幻聯動」。



除了司儀與婚禮歌手曝光外，南宮珉與陳雅凜的婚禮喜帖也被邀請的賓客曝光，從相片中可見風格相當素雅，內文有幾行字大致寫到「在這深遠的日子想邀請感謝的人，希望大家能到場祝福」。



婚禮將在10月7日於首爾新羅飯店舉行，祝福「珉歐巴」與雅凜歐膩幸福快樂♥

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