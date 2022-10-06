南宫珉♥陈雅凛婚礼细节一一曝光：司仪是挚友丁文晟，祝歌歌手东方神起！喜帖亦现踪

好好奇南宫珉、陈雅凛与东方神起之间的交情啊～总之期待宾客曝光当天现场♥

南宫珉与女友陈雅凛爱情长跑7年，选定本月7日步入礼堂，一些婚礼细节已抢先曝光。



先前就有报导南宫珉与陈雅凛的婚礼司仪是丁文晟。丁文晟是南宫珉多年挚友，两个人合作过电视剧《金科长》、《训南正音》与《黑色太阳》，南宫珉2020年靠著《Stove League》（金牌救援；奇迹拍档）获得SBS演技大赏时，感言里便特别感谢丁文晟与陈雅凛，因此找来丁文晟担任司仪并不意外。



意外的是，婚礼歌手是东方神起！根据昨（5）日韩媒透露，东方神起成员瑜卤允浩与最强昌珉将在南宫珉与陈雅凛的婚礼上献唱祝歌。双方粉丝对此都感到惊喜，非常好奇两边有何交情，也不少粉丝很开心能看见这样的「梦幻联动」。



除了司仪与婚礼歌手曝光外，南宫珉与陈雅凛的婚礼喜帖也被邀请的宾客曝光，从相片中可见风格相当素雅，内文有几行字大致写到「在这深远的日子想邀请感谢的人，希望大家能到场祝福」。



婚礼将在10月7日於首尔新罗饭店举行，祝福「珉欧巴」与雅凛欧腻幸福快乐♥

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