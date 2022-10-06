「ROSÉ in Paris」不只和Kate Moss同看秀，還被發現與設計師、國際超模共進餐，締結超狂人脈！

小編真的很喜歡ROSÉ穿這件灰色晚裝裙，真的太美了♥

近年來 BLACKPINK 可說勢不可擋，全員精品代言不斷，時尚資源豐富，女孩們努力耕耘，持續締造佳績，不只舞台魅力超強，他們所散發的高級感更是獨一無二，紛紛被多個高級品牌相中，而 ROSÉ 的魅力讓知名設計師都沉迷其中。



今年巴黎時裝周正如火如荼進行，多位韓星都輪番前往當地出席參加這場盛宴，讓粉絲有機會一窺舞台外的他們。ROSÉ 也出席自己代言的精品品牌 YSL 秀場，與國際超模 Kate Moss 等一同看秀，兩人交談甚歡。



ROSÉ 此次以多套禮服亮相，分別展現不同風格，獲得廣大好評，就連休息時間走在街頭逛逛，都像特別取景過一般精美。



不只現身秀場觀秀，ROSÉ 的人脈似乎已然擴張至時裝界。YSL 設計師 Anthony Vaccarello 在個人社群放上一張照片，裏頭眾星雲集，包括波蘭超模 Anja Rubik、Hailey Bieber、Rosie Huntington-Whiteley，各個都是時尚界大咖，名列下來不禁讓人瞪大雙眼！巨星一同聚首用餐、牽起人脈，想必未來可以更常看見 ROSÉ 出席各大時尚場合。



巴黎行精采的像部電影！



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