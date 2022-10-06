「ROSÉ in Paris」不只和Kate Moss同看秀，还被发现与设计师、国际超模共进餐，缔结超狂人脉！

小编真的很喜欢ROSÉ穿这件灰色晚装裙，真的太美了♥

近年来 BLACKPINK 可说势不可挡，全员精品代言不断，时尚资源丰富，女孩们努力耕耘，持续缔造佳绩，不只舞台魅力超强，他们所散发的高级感更是独一无二，纷纷被多个高级品牌相中，而 ROSÉ 的魅力让知名设计师都沉迷其中。



今年巴黎时装周正如火如荼进行，多位韩星都轮番前往当地出席参加这场盛宴，让粉丝有机会一窥舞台外的他们。ROSÉ 也出席自己代言的精品品牌 YSL 秀场，与国际超模 Kate Moss 等一同看秀，两人交谈甚欢。



ROSÉ 此次以多套礼服亮相，分别展现不同风格，获得广大好评，就连休息时间走在街头逛逛，都像特别取景过一般精美。



不只现身秀场观秀，ROSÉ 的人脉似乎已然扩张至时装界。YSL 设计师 Anthony Vaccarello 在个人社群放上一张照片，里头众星云集，包括波兰超模 Anja Rubik、Hailey Bieber、Rosie Huntington-Whiteley，各个都是时尚界大咖，名列下来不禁让人瞪大双眼！巨星一同聚首用餐、牵起人脉，想必未来可以更常看见 ROSÉ 出席各大时尚场合。



巴黎行精采的像部电影！



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