魔術手發威？Super Junior李東海演唱會上拋接粉絲手機，下秒摔地上驚慌到不行！

東海的神奇魔術手又發威了，演唱會上不小心摔了粉絲的手機，打遊戲還會弄壞滑鼠，是貨真價實的電器殺手！

Suer Junior 成員李東海，出道10幾年卻仍保有高顏值，音樂、唱跳、作詞曲、演戲樣樣都行，還是團隊裡的團寵。但擁有一雙「神之手」的他，只要是碰過的電器，總會在下一秒面臨死神的到來。東海自己也說過，只要用過的電器都會壞掉。是貨真價實的電器殺手。之前在《Super TV》上玩遊戲時，就展現了10秒內弄壞滑鼠的神力。



而先前在曼谷演唱會上，東海興奮地和粉絲互動，其中一位粉絲把手機遞過去希望能獲得一張合照，結果東海突然拿著手機雜耍，玩起好幾次拋接遊戲，結果魔術手馬上發功，不小心摔了手機！緊張的他趕快撿起來、檢查功能是否還正常，一面緊張一面又必須配合音樂唱跳，看起來緊張得很錯亂。



事後東海在直播上，很抱歉地向該位粉絲表達歉意，並說還好手機沒有壞，如果壞了的話他願意做賠償。沒想到又再次見證東海神奇的破壞力了，看著丟手機的畫面心裏都糾成一塊，好險手機沒有出什麼事！唯一在東海手裏倖免的大概只有銀赫一人了吧？



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