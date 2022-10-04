魔术手发威？Super Junior李东海演唱会上抛接粉丝手机，下秒摔地上惊慌到不行！

东海的神奇魔术手又发威了，演唱会上不小心摔了粉丝的手机，打游戏还会弄坏滑鼠，是货真价实的电器杀手！

Suer Junior 成员李东海，出道10几年却仍保有高颜值，音乐、唱跳、作词曲、演戏样样都行，还是团队里的团宠。但拥有一双「神之手」的他，只要是碰过的电器，总会在下一秒面临死神的到来。东海自己也说过，只要用过的电器都会坏掉。是货真价实的电器杀手。之前在《Super TV》上玩游戏时，就展现了10秒内弄坏滑鼠的神力。



而先前在曼谷演唱会上，东海兴奋地和粉丝互动，其中一位粉丝把手机递过去希望能获得一张合照，结果东海突然拿著手机杂耍，玩起好几次抛接游戏，结果魔术手马上发功，不小心摔了手机！紧张的他赶快捡起来、检查功能是否还正常，一面紧张一面又必须配合音乐唱跳，看起来紧张得很错乱。



事后东海在直播上，很抱歉地向该位粉丝表达歉意，并说还好手机没有坏，如果坏了的话他愿意做赔偿。没想到又再次见证东海神奇的破坏力了，看著丢手机的画面心里都纠成一块，好险手机没有出什么事！唯一在东海手里幸免的大概只有银赫一人了吧？



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