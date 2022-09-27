[分集劇情]《Good Job》本週即將結局！丁一宇追查的真相已浮出水面！副會長身邊秘書隱藏身分曝光（EP9－10）

[有雷]《Good Job》本週即將播出最終兩集，丁一宇回歸公司，姜氏父子買兇對會長不利的事情，也在黑幫的自首下曝了光，副會長來不及將兒子送出國卻先送進了監獄。丁一宇對母親的死因繼續追查，透過老照片找到了知情人士，發現在副會長身邊忠心耿耿的金秘書與此案有高度相關。似乎是副會長無意間殺害了夫人，但副會長卻突然畏罪輕生！

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《Good Job》劇情即將走向結局，而殷善宇會長（丁一宇飾）一直以來從母親所擁有的項鍊而追查至母親遭殺害的始末，也逐漸水落石出。他經歷幾天的躲藏終於再度華麗回歸董事會，讓所有股東與高層都嚇了一大跳，副會長姜氏父子的計畫也以失敗告終，姜泰俊也被警察逮捕入獄。



善宇與世蘿（俞利飾）循線找尋愛心育幼院老照片中的一位男子，清楚記得會長夫人，也就是善宇的媽媽葬禮當天，姜副會長立刻決定援助一位育幼院的孩子，立即送他出國讀書，而這個孩子的名字就叫金南奎。



為了找到認識金南奎的人，世蘿四處詢問當年周圍的高中，以及她最熟悉的警察哥哥，但似乎大家都沒有太多印象。後來找到一位高中的校長，除了透露出南奎的過往，還告訴他們南奎改了名字，叫做金載夏，也就是姜副會長身邊的得力助手金秘書。



金秘書並未否認自己的真實身分，他對姜氏父子總是忠心耿耿也是為了報恩，善宇認為應該還有內情。而姜副會長也找機會反擊，刻意請世蘿來到援助晚會，在眾人面前揭開她出身孤兒的過往，甚至懷疑她憑藉何種資格進入公司工作。正好善宇替世蘿解圍，也不捨所愛的人遭受如此輕視。



金秘書終於發現自己也只是被姜副會長利用的一條狗，選擇將自己當年所看到的真相告訴善宇，他表示自己為了報恩而死守這個秘密，讓善宇相當憤怒，自己竟如此信任殺害母親的真兇，而當他趕往姜副會長住處時，卻發現他留下了遺書仰藥自盡……



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