[分集剧情]《Good Job》本周即将结局！丁一宇追查的真相已浮出水面！副会长身边秘书隐藏身分曝光（EP9－10）

[有雷]《Good Job》本周即将播出最终两集，丁一宇回归公司，姜氏父子买凶对会长不利的事情，也在黑帮的自首下曝了光，副会长来不及将儿子送出国却先送进了监狱。丁一宇对母亲的死因继续追查，透过老照片找到了知情人士，发现在副会长身边忠心耿耿的金秘书与此案有高度相关。似乎是副会长无意间杀害了夫人，但副会长却突然畏罪轻生！

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《Good Job》剧情即将走向结局，而殷善宇会长（丁一宇饰）一直以来从母亲所拥有的项炼而追查至母亲遭杀害的始末，也逐渐水落石出。他经历几天的躲藏终於再度华丽回归董事会，让所有股东与高层都吓了一大跳，副会长姜氏父子的计画也以失败告终，姜泰俊也被警察逮捕入狱。



善宇与世萝（俞利饰）循线找寻爱心育幼院老照片中的一位男子，清楚记得会长夫人，也就是善宇的妈妈葬礼当天，姜副会长立刻决定援助一位育幼院的孩子，立即送他出国读书，而这个孩子的名字就叫金南奎。



为了找到认识金南奎的人，世萝四处询问当年周围的高中，以及她最熟悉的警察哥哥，但似乎大家都没有太多印象。后来找到一位高中的校长，除了透露出南奎的过往，还告诉他们南奎改了名字，叫做金载夏，也就是姜副会长身边的得力助手金秘书。



金秘书并未否认自己的真实身分，他对姜氏父子总是忠心耿耿也是为了报恩，善宇认为应该还有内情。而姜副会长也找机会反击，刻意请世萝来到援助晚会，在众人面前揭开她出身孤儿的过往，甚至怀疑她凭藉何种资格进入公司工作。正好善宇替世萝解围，也不舍所爱的人遭受如此轻视。



金秘书终於发现自己也只是被姜副会长利用的一条狗，选择将自己当年所看到的真相告诉善宇，他表示自己为了报恩而死守这个秘密，让善宇相当愤怒，自己竟如此信任杀害母亲的真凶，而当他赶往姜副会长住处时，却发现他留下了遗书仰药自尽……



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