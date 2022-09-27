IVE張員瑛不同時期對比圖比瘦還要更瘦，身材管理讓網友再度感到瘋狂

員瑛的身材會不會是大家的二分之一？！

宛如從童話世界中走出來的IVE成員張員瑛，在節目《全知干預視角》上皮拉提斯課的畫面曝光後，從此大家就對她不科學的腰身及腿長感到不可思議。173公分的她，劈開腿腳長就超過瑜珈墊了，甚至透露需要把腿修短，照片上才不會看起來太高，這外貌和身材彷彿不屬於這世界。



12頭身芭比身材配上巴掌臉，獨有的少女青春洋溢，張員瑛簡直比漫畫還要漫畫，但最近在論壇上也有網友發現，張員瑛在節目《Produce 101》時期的身材還不是現在這樣，到了近期在節目上的亮相，更讓人感嘆表示：員瑛有正常吃飯嗎？將兩個時期的照片放在一起比較確實有滿大差異，特別是大腿間空隙愈來愈大，身材管理已到了驚人的地步。原本就這麼纖細的人，體重竟還能下降再下降？？



近日動身前往巴黎的她，以一身率性質感西裝現身機場，一出現馬上殺光記者底片，即便是中性穿搭，她的黑挖空高領上衣又注入些許小女人味，知性之餘又有一點少女撒嬌感，展現不同韻味還是一樣好看，完全是公主出巡～



員瑛啊不會被風吹走嗎XD

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