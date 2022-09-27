IVE张员瑛不同时期对比图比瘦还要更瘦，身材管理让网友再度感到疯狂

员瑛的身材会不会是大家的二分之一？！

宛如从童话世界中走出来的IVE成员张员瑛，在节目《全知干预视角》上皮拉提斯课的画面曝光后，从此大家就对她不科学的腰身及腿长感到不可思议。173公分的她，劈开腿脚长就超过瑜珈垫了，甚至透露需要把腿修短，照片上才不会看起来太高，这外貌和身材彷佛不属於这世界。



12头身芭比身材配上巴掌脸，独有的少女青春洋溢，张员瑛简直比漫画还要漫画，但最近在论坛上也有网友发现，张员瑛在节目《Produce 101》时期的身材还不是现在这样，到了近期在节目上的亮相，更让人感叹表示：员瑛有正常吃饭吗？将两个时期的照片放在一起比较确实有满大差异，特别是大腿间空隙愈来愈大，身材管理已到了惊人的地步。原本就这么纤细的人，体重竟还能下降再下降？？



近日动身前往巴黎的她，以一身率性质感西装现身机场，一出现马上杀光记者底片，即便是中性穿搭，她的黑挖空高领上衣又注入些许小女人味，知性之余又有一点少女撒娇感，展现不同韵味还是一样好看，完全是公主出巡～



员瑛啊不会被风吹走吗XD

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