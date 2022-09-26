TWICE Sana 讓義大利的保鑣分心了~

警衛看起來超興奮！
所有的焦點都在她身上！TWICE 成員 Sana 首次參加時裝週，吸引了全米蘭的目光想一睹偶像的風采，原來義大利 ONCE 數量如此驚人嗎XD？Sana 下車後，親切的一直和大家揮手打招呼，呼應熱烈的群眾，而其中還包括一位保鑣。
September 24, 2022
影片中可以看見 Sana 單腳一落地，好像啟動什麼開關一樣，尖叫聲不絕於耳，聚集群眾反應超熱烈，Sana 也露出一貫的甜美笑容感染現場，高貴優雅的連身黑禮服卻又有少女感，詮釋出新風格。而不只圍觀群眾熱情歡迎 Sana 的到來，網友還募集到一位保鑣一見到 Sana 下車，馬上開懷笑，還忍不住拍拍手XD
September 22, 2022
不怪這位警衛，Sana 當天真的太美太亮麗了。而天真無邪的外表下，她也常意外撩的人內心小鹿亂撞的。之前和隊長置笑上前輩 Wendy 的電台打歌，撩人大師 Sana 馬上露一手，說上節目單純只為見 Wendy 姐姐一面，見縫就瘋狂誇獎，被問到對公司有沒有想說的話，直接說沒有，只想對 Wendy 說姊姊很漂亮 XD 讓 Wendy 害羞的笑了～
可愛又性感的 Sana 你也撩到觀眾啦！
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