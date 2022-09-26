TWICE Sana 讓義大利的保鑣分心了~

警衛看起來超興奮！

所有的焦點都在她身上！TWICE 成員 Sana 首次參加時裝週，吸引了全米蘭的目光想一睹偶像的風采，原來義大利 ONCE 數量如此驚人嗎XD？Sana 下車後，親切的一直和大家揮手打招呼，呼應熱烈的群眾，而其中還包括一位保鑣。



影片中可以看見 Sana 單腳一落地，好像啟動什麼開關一樣，尖叫聲不絕於耳，聚集群眾反應超熱烈，Sana 也露出一貫的甜美笑容感染現場，高貴優雅的連身黑禮服卻又有少女感，詮釋出新風格。而不只圍觀群眾熱情歡迎 Sana 的到來，網友還募集到一位保鑣一見到 Sana 下車，馬上開懷笑，還忍不住拍拍手XD



不怪這位警衛，Sana 當天真的太美太亮麗了。而天真無邪的外表下，她也常意外撩的人內心小鹿亂撞的。之前和隊長置笑上前輩 Wendy 的電台打歌，撩人大師 Sana 馬上露一手，說上節目單純只為見 Wendy 姐姐一面，見縫就瘋狂誇獎，被問到對公司有沒有想說的話，直接說沒有，只想對 Wendy 說姊姊很漂亮 XD 讓 Wendy 害羞的笑了～



可愛又性感的 Sana 你也撩到觀眾啦！

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