TWICE Sana 让义大利的保镳分心了~

警卫看起来超兴奋！
所有的焦点都在她身上！TWICE 成员 Sana 首次参加时装周，吸引了全米兰的目光想一睹偶像的风采，原来义大利 ONCE 数量如此惊人吗XD？Sana 下车后，亲切的一直和大家挥手打招呼，呼应热烈的群众，而其中还包括一位保镳。
September 24, 2022
影片中可以看见 Sana 单脚一落地，好像启动什么开关一样，尖叫声不绝於耳，聚集群众反应超热烈，Sana 也露出一贯的甜美笑容感染现场，高贵优雅的连身黑礼服却又有少女感，诠释出新风格。而不只围观群众热情欢迎 Sana 的到来，网友还募集到一位保镳一见到 Sana 下车，马上开怀笑，还忍不住拍拍手XD
September 22, 2022
不怪这位警卫，Sana 当天真的太美太亮丽了。而天真无邪的外表下，她也常意外撩的人内心小鹿乱撞的。之前和队长置笑上前辈 Wendy 的电台打歌，撩人大师 Sana 马上露一手，说上节目单纯只为见 Wendy 姐姐一面，见缝就疯狂夸奖，被问到对公司有没有想说的话，直接说没有，只想对 Wendy 说姊姊很漂亮 XD 让 Wendy 害羞的笑了～
可爱又性感的 Sana 你也撩到观众啦！
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