TWICE Sana 让义大利的保镳分心了~

警卫看起来超兴奋！

所有的焦点都在她身上！TWICE 成员 Sana 首次参加时装周，吸引了全米兰的目光想一睹偶像的风采，原来义大利 ONCE 数量如此惊人吗XD？Sana 下车后，亲切的一直和大家挥手打招呼，呼应热烈的群众，而其中还包括一位保镳。



影片中可以看见 Sana 单脚一落地，好像启动什么开关一样，尖叫声不绝於耳，聚集群众反应超热烈，Sana 也露出一贯的甜美笑容感染现场，高贵优雅的连身黑礼服却又有少女感，诠释出新风格。而不只围观群众热情欢迎 Sana 的到来，网友还募集到一位保镳一见到 Sana 下车，马上开怀笑，还忍不住拍拍手XD



不怪这位警卫，Sana 当天真的太美太亮丽了。而天真无邪的外表下，她也常意外撩的人内心小鹿乱撞的。之前和队长置笑上前辈 Wendy 的电台打歌，撩人大师 Sana 马上露一手，说上节目单纯只为见 Wendy 姐姐一面，见缝就疯狂夸奖，被问到对公司有没有想说的话，直接说没有，只想对 Wendy 说姊姊很漂亮 XD 让 Wendy 害羞的笑了～



可爱又性感的 Sana 你也撩到观众啦！

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