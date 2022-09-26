女團NewJeans現場實力如何？公司直接上傳校園演唱影片，聽完後你認可他們的live表演嗎

以MZ世代殺出重圍的NewJeans前進校園首唱～

甫出道就造成旋風式話題的女團New Jeans，清新時髦的形象在演藝圈中獨樹一格，團體平均年齡15歲，都還是一群寶寶呢！出道一個月就獲邀出席CHANEL「N°1」活動，為高雅品牌注入年輕玩味，獨特風格果然是傳奇製作人閔熙珍親手打造的團體！



首張同名迷你專輯《New Jeans》銷售成績超亮眼 ，刷新許多新紀錄，成為第一個首日銷量突破 20 萬張大關的女團。先前曾在打歌舞台及MBC節目《It's Live》帶來現場演出，在高分辨率的表演場景，一連帶來多首歌曲頗受好評，私心最愛《Attention》，像氣泡水一樣清新的歌聲，好像有涼風吹拂過一樣涼快～



而最近進行了校園首次表演的她們，又更能看出他們的真實實力了！公司直接在官方上傳校園現場，女孩們在台上又唱又跳多首組曲，舞台側方的拍攝視角顯得更加真實，彷彿就在大學廣場參與這場盛宴！公司這波操作超神，對New Jeans實力更不容質疑，人山人海的現場看起來擠得水洩不通，人氣爆棚。



除了堅強的唱跳實力，New Jeans的風格還是最引人討論！之前有網友詢問成員Haerin除了貓相，為什麼看起來也真的像隻貓？下面大家的回覆都超可愛！定睛一看Haerin的五官，從眉眼鼻到她的神態，都有貓咪特有的優雅呆萌，感覺下一秒會用手背抓抓耳朵XD



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