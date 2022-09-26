女团NewJeans现场实力如何？公司直接上传校园演唱影片，听完后你认可他们的live表演吗

以MZ世代杀出重围的NewJeans前进校园首唱～

甫出道就造成旋风式话题的女团New Jeans，清新时髦的形象在演艺圈中独树一格，团体平均年龄15岁，都还是一群宝宝呢！出道一个月就获邀出席CHANEL「N°1」活动，为高雅品牌注入年轻玩味，独特风格果然是传奇制作人闵熙珍亲手打造的团体！



首张同名迷你专辑《New Jeans》销售成绩超亮眼 ，刷新许多新纪录，成为第一个首日销量突破 20 万张大关的女团。先前曾在打歌舞台及MBC节目《It's Live》带来现场演出，在高分辨率的表演场景，一连带来多首歌曲颇受好评，私心最爱《Attention》，像气泡水一样清新的歌声，好像有凉风吹拂过一样凉快～



而最近进行了校园首次表演的她们，又更能看出他们的真实实力了！公司直接在官方上传校园现场，女孩们在台上又唱又跳多首组曲，舞台侧方的拍摄视角显得更加真实，彷佛就在大学广场参与这场盛宴！公司这波操作超神，对New Jeans实力更不容质疑，人山人海的现场看起来挤得水泄不通，人气爆棚。



除了坚强的唱跳实力，New Jeans的风格还是最引人讨论！之前有网友询问成员Haerin除了猫相，为什么看起来也真的像只猫？下面大家的回覆都超可爱！定睛一看Haerin的五官，从眉眼鼻到她的神态，都有猫咪特有的优雅呆萌，感觉下一秒会用手背抓抓耳朵XD



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻