羅美蘭《政客誠實中2》再扮嘴砲政客！原班人馬金武烈加入尹斗俊、朴真珠再掀「誠實」搞笑風潮！

年度爆笑鉅獻《政客誠實中2》將再度以諷刺詼諧的情節刻劃荒謬的政界生態！《政客誠實中2》故事敘述朱尚淑（羅美蘭飾）在首爾市長選戰中落選後，成了一個完全失敗的米蟲，但某天她偶然拯救了一名落海的民眾而上了新聞，進而獲得在故鄉華麗回歸的機會。然而，朱尚淑卻因太過誠實，導致支持率跌到谷底，就在她又要重新開始說謊的瞬間，竟又變得只能說實話，而且這次竟連她的祕書室長朴熙哲（金武烈飾）也無法說謊……

羅美蘭在前作《政客誠實中》中飾演一名國會議員，她在電影中精彩的表現更讓她一舉拿下2020年青龍電影獎影后！而她在續作《政客誠實中2》中則揮別落選首爾市長之痛，當上了江原道知事，管轄範圍大於首爾市長，讓故事格局更勝前作！對於參演續作《政客誠實中2》的感想，羅美蘭表示：「比起前作，導演這次真的準備得更多了，故事變得更加豐富有趣，也更加爆笑，相信我們一定能讓觀眾們笑破肚皮！」年度爆笑鉅獻《政客誠實中2》10月7日在臺上映！



在喜劇類型作品展現獨樹一格魅力的「青龍影后」羅美蘭，這次在《政客誠實中2》製作發表會上被詢問到展現詼諧演技的祕訣時，她表示：「沒什麼祕訣，只要參演有趣的作品，自然就能展現有趣的演技。」還補充說明：「好像真的沒什麼訣竅，有時當我刻意想搞笑時就不被青睞，但當我不經思考自然地表現出來時，大家都說很有趣、很喜歡，因此讓我能不受拘束地努力詮釋角色。」



而在《政客誠實中2》中，意外和羅美蘭成為「誠實的嘴皮子」的金武烈，也分享了這次參演的感想，他表示：「人們在生活中都戴著善意的面具說謊過日子，我以為如果拿下面具的話，應該會感到很暢快自在吧，但沒想到卻十分累人。在演戲時，肆無忌憚地吐出那些話時，或許有宣洩的感覺，但身為演員對於這樣的演技卻十分苦惱，要不斷地有意識地說出那些彷彿無意識吐出的臺詞，像這樣的演技方式真的太辛苦了，我心想難怪美蘭姐能因此獲得最佳女主角獎。」金武烈也透露在拍攝現場時，常對羅美蘭說她真的很厲害，也認為這對於演員而言這是非常寶貴的演技經驗。對此，羅美蘭笑說：「我感到非常開心，因為我所經歷的痛苦能讓金武烈來體驗看看了，非常喜歡這次的劇本設定。」



人氣團體「Highlight」隊長尹斗俊，曾以《一起吃飯吧》、《具必秀不在》等作展現令人印象深刻的逗趣演技，這次他在《政客誠實中2》中飾演財力雄厚的建築公司CEO，將展露前所未見的冷酷面貌，導演表示：「尹斗俊演員很認真地準備這個角色，他說這是他從未詮釋過的角色，因此非常用心地準備，讓我很感動！」而近期在《分手的決心》中，飾演痛打湯唯角色的徐賢宇，這次在《政客誠實中2》裡則飾演一名道廳公務員，完美融入角色中，他還透露：「我們實際在江原道道廳進行拍攝，在我穿上和導演討論好的服裝後，沒想到竟讓道廳真正的公務員人們感到混亂，還有民眾問我廁所、停車場在哪裡，去餐廳吃飯時還被問說我是不是陪演員們一起來用餐的。」演員朴真珠，近期在韓綜《玩什麼好呢？》大放異彩，展現多才多藝的一面，讓臺灣觀眾對她印象深刻，這次她在《政客誠實中2》中則飾演羅美蘭的小姑，她表示：「我在之前的作品中常飾演有趣的角色，這次是我第一次挑戰喜劇電影。我原本以為喜劇演技就是要誇張，但沒想到前輩們卻不刻意地去搞笑，讓我很驚訝，也讓我學到很不一樣的喜劇演技方式。」



年度爆笑鉅獻《政客誠實中2》10月7日在臺上映！



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