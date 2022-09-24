罗美兰《政客诚实中2》再扮嘴炮政客！原班人马金武烈加入尹斗俊、朴真珠再掀「诚实」搞笑风潮！

年度爆笑巨献《政客诚实中2》将再度以讽刺诙谐的情节刻划荒谬的政界生态！《政客诚实中2》故事叙述朱尚淑（罗美兰饰）在首尔市长选战中落选后，成了一个完全失败的米虫，但某天她偶然拯救了一名落海的民众而上了新闻，进而获得在故乡华丽回归的机会。然而，朱尚淑却因太过诚实，导致支持率跌到谷底，就在她又要重新开始说谎的瞬间，竟又变得只能说实话，而且这次竟连她的秘书室长朴熙哲（金武烈饰）也无法说谎……

罗美兰在前作《政客诚实中》中饰演一名国会议员，她在电影中精彩的表现更让她一举拿下2020年青龙电影奖影后！而她在续作《政客诚实中2》中则挥别落选首尔市长之痛，当上了江原道知事，管辖范围大於首尔市长，让故事格局更胜前作！对於参演续作《政客诚实中2》的感想，罗美兰表示：「比起前作，导演这次真的准备得更多了，故事变得更加丰富有趣，也更加爆笑，相信我们一定能让观众们笑破肚皮！」年度爆笑巨献《政客诚实中2》10月7日在台上映！



在喜剧类型作品展现独树一格魅力的「青龙影后」罗美兰，这次在《政客诚实中2》制作发表会上被询问到展现诙谐演技的秘诀时，她表示：「没什么秘诀，只要参演有趣的作品，自然就能展现有趣的演技。」还补充说明：「好像真的没什么诀窍，有时当我刻意想搞笑时就不被青睐，但当我不经思考自然地表现出来时，大家都说很有趣、很喜欢，因此让我能不受拘束地努力诠释角色。」



而在《政客诚实中2》中，意外和罗美兰成为「诚实的嘴皮子」的金武烈，也分享了这次参演的感想，他表示：「人们在生活中都戴著善意的面具说谎过日子，我以为如果拿下面具的话，应该会感到很畅快自在吧，但没想到却十分累人。在演戏时，肆无忌惮地吐出那些话时，或许有宣泄的感觉，但身为演员对於这样的演技却十分苦恼，要不断地有意识地说出那些彷佛无意识吐出的台词，像这样的演技方式真的太辛苦了，我心想难怪美兰姐能因此获得最佳女主角奖。」金武烈也透露在拍摄现场时，常对罗美兰说她真的很厉害，也认为这对於演员而言这是非常宝贵的演技经验。对此，罗美兰笑说：「我感到非常开心，因为我所经历的痛苦能让金武烈来体验看看了，非常喜欢这次的剧本设定。」



人气团体「Highlight」队长尹斗俊，曾以《一起吃饭吧》、《具必秀不在》等作展现令人印象深刻的逗趣演技，这次他在《政客诚实中2》中饰演财力雄厚的建筑公司CEO，将展露前所未见的冷酷面貌，导演表示：「尹斗俊演员很认真地准备这个角色，他说这是他从未诠释过的角色，因此非常用心地准备，让我很感动！」而近期在《分手的决心》中，饰演痛打汤唯角色的徐贤宇，这次在《政客诚实中2》里则饰演一名道厅公务员，完美融入角色中，他还透露：「我们实际在江原道道厅进行拍摄，在我穿上和导演讨论好的服装后，没想到竟让道厅真正的公务员人们感到混乱，还有民众问我厕所、停车场在哪里，去餐厅吃饭时还被问说我是不是陪演员们一起来用餐的。」演员朴真珠，近期在韩综《玩什么好呢？》大放异彩，展现多才多艺的一面，让台湾观众对她印象深刻，这次她在《政客诚实中2》中则饰演罗美兰的小姑，她表示：「我在之前的作品中常饰演有趣的角色，这次是我第一次挑战喜剧电影。我原本以为喜剧演技就是要夸张，但没想到前辈们却不刻意地去搞笑，让我很惊讶，也让我学到很不一样的喜剧演技方式。」



年度爆笑巨献《政客诚实中2》10月7日在台上映！



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