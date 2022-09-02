《語意錯誤電影版》導演曝第二季想法：希望海外取景、拍得更甜集數更多！

《語意錯誤電影版》日前在韓上映口碑滿點，9月8日也即將於全台浪漫獻映，朴栖含、朴宰燦因為《語意錯誤》知名度大增，不僅日前雙雙榮獲青龍電視劇大賞「人氣明星賞」肯定，近日也分獲獎項肯定。其中朴栖含更以《語意錯誤》入圍了2022年南韓戲劇獎項「APAN Star Awards」的男子新人獎項，朴宰燦也在南韓消費者品牌協會舉辦的「韓劇品牌大賞」當中，榮獲「最佳演技男偶像」肯定。導演金率挺為了感謝粉絲大力支持，也出席映後座談活動，分享本片幕後製作花絮。

對於兩位男主角朴栖含、朴宰燦的精彩互動，尤其讓導演驚喜頻頻。對於兩人的十指交扣場面，導演回憶：「在監看畫面的時候，我認為他們真的很專業。劇本其實沒有那個場面，我們只好當場拍攝，不過兩人非常在狀況內，他們的表演也出乎我意料之外。」 而他們的吻戲更是讓導演驚呼：「沒想到栖含會抱著宰燦的頭吻他，當下我真是嚇了一跳。」導演也對朴宰燦最初來試鏡的情況印象深刻：「他的角色『尚宇』經常戴帽子，所以拜託他事先準備好帽子，結果他一次帶了三頂帽子。」更笑說如果他當時看過18禁的網路小說原著，可能會嚇跑。



此外，也有觀眾好奇《語意錯誤》第二季的情況，導演對此透露：「如果有第二季，我想先排除秋天，因為已經拍過了。我認為夏天是青春的季節，總覺得如果兩人在這季節相處在一起，會是十分美麗的畫面。」另一方面，雖然朴栖含目前仍在當兵，短時間內無法拍攝作品，但他也曾透露：「如果退伍後能拍第二季，希望會有更多的甜蜜場景，因為第一季兩人太常吵架了。而且很多人覺得之前的集數太短，所以之後想拍十集，也想去美國拍攝。」朴宰燦則笑說：「如果第二季是以結婚為主題，可能會出現無窮無盡的故事。」表達對第二季期待的兩人，也同時表示：「第一季是12歲或以上可以觀賞的作品，如果有第二季的話，希望會是15歲或以上可以觀賞的作品，希望大家多多支持！」



這部被譽為「南韓現象級BL劇天花板」的《語意錯誤電影版》，即將在9月8日起於全台上映。片商精心為本片推出「限量珍藏預售票」，只要280元便可獲得南韓官方授權的「電影珍藏交換券」乙張，以及「角色透卡」乙張（三款可選其一），目前已有款式搶購一空，請速上「博客來售票網」搶購（https://tickets.books.com.tw/progshow/01020001527028）。連續三週的「戲院限定入場特典」，購票也將有機會獲得南韓官方授權的「珍藏電影膠捲小卡」。戲劇版《語意錯誤》藍光及DVD雙碟套裝版，目前已經上市，購買請洽https://www.facebook.com/ccii.videos/photos/a.731242590231242/5412788815409906。



至於《語意錯誤》同名漫畫，目前已經在LINE WEBTOON甜蜜上線。而粉絲與戲迷絕對不能錯過珍藏的《語意錯誤寫真劇本集》新書，也預計於10月初由城邦文化春光出版推出上市，收錄最原汁原味，貼近電影與劇情的完整八集劇本與演員對白注記、幕後編導的話，並獨家附贈雙主角親筆感謝信及精美贈品組。

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