《语意错误电影版》导演曝第二季想法：希望海外取景、拍得更甜集数更多！

《语意错误电影版》日前在韩上映口碑满点，9月8日也即将於全台浪漫献映，朴栖含、朴宰灿因为《语意错误》知名度大增，不仅日前双双荣获青龙电视剧大赏「人气明星赏」肯定，近日也分获奖项肯定。其中朴栖含更以《语意错误》入围了2022年南韩戏剧奖项「APAN Star Awards」的男子新人奖项，朴宰灿也在南韩消费者品牌协会举办的「韩剧品牌大赏」当中，荣获「最佳演技男偶像」肯定。导演金率挺为了感谢粉丝大力支持，也出席映后座谈活动，分享本片幕后制作花絮。

对於两位男主角朴栖含、朴宰灿的精彩互动，尤其让导演惊喜频频。对於两人的十指交扣场面，导演回忆：「在监看画面的时候，我认为他们真的很专业。剧本其实没有那个场面，我们只好当场拍摄，不过两人非常在状况内，他们的表演也出乎我意料之外。」 而他们的吻戏更是让导演惊呼：「没想到栖含会抱著宰灿的头吻他，当下我真是吓了一跳。」导演也对朴宰灿最初来试镜的情况印象深刻：「他的角色『尚宇』经常戴帽子，所以拜托他事先准备好帽子，结果他一次带了三顶帽子。」更笑说如果他当时看过18禁的网路小说原著，可能会吓跑。



此外，也有观众好奇《语意错误》第二季的情况，导演对此透露：「如果有第二季，我想先排除秋天，因为已经拍过了。我认为夏天是青春的季节，总觉得如果两人在这季节相处在一起，会是十分美丽的画面。」另一方面，虽然朴栖含目前仍在当兵，短时间内无法拍摄作品，但他也曾透露：「如果退伍后能拍第二季，希望会有更多的甜蜜场景，因为第一季两人太常吵架了。而且很多人觉得之前的集数太短，所以之后想拍十集，也想去美国拍摄。」朴宰灿则笑说：「如果第二季是以结婚为主题，可能会出现无穷无尽的故事。」表达对第二季期待的两人，也同时表示：「第一季是12岁或以上可以观赏的作品，如果有第二季的话，希望会是15岁或以上可以观赏的作品，希望大家多多支持！」



这部被誉为「南韩现象级BL剧天花板」的《语意错误电影版》，即将在9月8日起於全台上映。片商精心为本片推出「限量珍藏预售票」，只要280元便可获得南韩官方授权的「电影珍藏交换券」乙张，以及「角色透卡」乙张（三款可选其一），目前已有款式抢购一空，请速上「博客来售票网」抢购。连续三周的「戏院限定入场特典」，购票也将有机会获得南韩官方授权的「珍藏电影胶卷小卡」。戏剧版《语意错误》蓝光及DVD双碟套装版，目前已经上市，想购买请按此查看。



至於《语意错误》同名漫画，目前已经在LINE WEBTOON甜蜜上线。而粉丝与戏迷绝对不能错过珍藏的《语意错误写真剧本集》新书，也预计於10月初由城邦文化春光出版推出上市，收录最原汁原味，贴近电影与剧情的完整八集剧本与演员对白注记、幕后编导的话，并独家附赠双主角亲笔感谢信及精美赠品组。

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