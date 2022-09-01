連本人都震驚的程度！尹恩惠&崔始源聊天：幸虧我沒公開照片，要不然真說不清XD

這真不是故意的，差點就鬧出緋聞了（笑）

日前，女演員尹恩惠在個人IG Story上公開了一張她和Super Junior成員兼演員崔始源聊天的截圖。而同一天崔始源po出了他在車裡的自拍照，穿了一件草綠色的帽衫，還戴了一頂鴨舌帽，並把帽衫的帽子疊戴在鴨舌帽上。而非常巧合的是尹恩惠也有相似款造型的照片，差不多的帽衫、差不多的鴨舌帽、差不多的穿衣風格，任誰看了都會疑心「這是情侶Look吧。」



實際上尹恩惠和崔始源並沒有事先商量好這麼穿，完全是天意，完全就是巧合，連尹恩惠自己都忍不住向對方吐槽：「怎麼會這樣，怎麼可能？ 我要是上傳照片的話會出大事吧，起雞皮疙瘩。」 崔始源回復：「公開照片的話會很有趣吧。」



尹恩惠公開了這段對話截圖之後，還附文寫道：「這怎麼可能？ 太搞笑了，今天我穿這樣去拍攝，看到始源IG的照片之後我以為是我發的照片。」差點就讓網友們誤會這兩人是在玩「Lovestagram」隔空示愛了，畢竟娛樂圈內不乏因為相似的服裝、配飾就引發戀愛的例子出現。

今年年初，尹恩惠還和崔始源一起進行過YouTube的直播，兩人的交情非常好。

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