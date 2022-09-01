连本人都震惊的程度！尹恩惠&崔始源聊天：幸亏我没公开照片，要不然真说不清XD

这真不是故意的，差点就闹出绯闻了（笑）

日前，女演员尹恩惠在个人IG Story上公开了一张她和Super Junior成员兼演员崔始源聊天的截图。而同一天崔始源po出了他在车里的自拍照，穿了一件草绿色的帽衫，还戴了一顶鸭舌帽，并把帽衫的帽子叠戴在鸭舌帽上。而非常巧合的是尹恩惠也有相似款造型的照片，差不多的帽衫、差不多的鸭舌帽、差不多的穿衣风格，任谁看了都会疑心「这是情侣Look吧。」



实际上尹恩惠和崔始源并没有事先商量好这么穿，完全是天意，完全就是巧合，连尹恩惠自己都忍不住向对方吐槽：「怎么会这样，怎么可能？ 我要是上传照片的话会出大事吧，起鸡皮疙瘩。」 崔始源回复：「公开照片的话会很有趣吧。」



尹恩惠公开了这段对话截图之后，还附文写道：「这怎么可能？ 太搞笑了，今天我穿这样去拍摄，看到始源IG的照片之后我以为是我发的照片。」差点就让网友们误会这两人是在玩「Lovestagram」隔空示爱了，毕竟娱乐圈内不乏因为相似的服装、配饰就引发恋爱的例子出现。

今年年初，尹恩惠还和崔始源一起进行过YouTube的直播，两人的交情非常好。

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