史上首次有這樣的《青春MT》只要再等九天！官方釋出一系列預告照，男女神們集合的天然笑容太療癒啦

啊啊啊～～～這是要叫我怎麼收心啦！太幸福了。（池昌旭真的好童顏喔…。）

TVING 全新特別綜藝《青春MT》即將在9月9日迎來首播，官方也是出了一系列的預告照，讓粉絲們搶先看到大家互動玩樂的模樣，期待感又大幅提升！

《青春MT》是由曾經與金成允導演合作過的《雲畫的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》的15位主演們共同出演，超華麗的陣容可以說是史無前例的嘗試。



▼《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延。



▼《梨泰院Class》朴敘俊、安普賢、權娜拉、劉慶秀、李周映。



▼《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黃寅燁、池慧元、金寶侖。



預告照中，除了可以欣賞到大家療癒的笑容之外，不同劇的演員之間的互動也是相當令人好奇！三組世界觀融合在一起的火花，肯定非常值得一看。



朴敘俊&安普賢哥哥們搞笑戴上玩偶頭套，大明星也渴望像普通人一般玩耍嬉鬧，這次MT裡又會安排什麼樣的活動呢？



一起期待9月9日的首播吧！

▼預告：



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