史上首次有这样的《青春MT》只要再等九天！官方释出一系列预告照，男女神们集合的天然笑容太疗愈啦

啊啊啊～～～这是要叫我怎么收心啦！太幸福了。（池昌旭真的好童颜喔…。）

TVING 全新特别综艺《青春MT》即将在9月9日迎来首播，官方也是出了一系列的预告照，让粉丝们抢先看到大家互动玩乐的模样，期待感又大幅提升！

《青春MT》是由曾经与金成允导演合作过的《云画的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》的15位主演们共同出演，超华丽的阵容可以说是史无前例的尝试。



▼《云画的月光》朴宝剑、金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延。



▼《梨泰院Class》朴叙俊、安普贤、权娜拉、刘庆秀、李周映。



▼《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黄寅烨、池慧元、金宝仑。



预告照中，除了可以欣赏到大家疗愈的笑容之外，不同剧的演员之间的互动也是相当令人好奇！三组世界观融合在一起的火花，肯定非常值得一看。



朴叙俊&安普贤哥哥们搞笑戴上玩偶头套，大明星也渴望像普通人一般玩耍嬉闹，这次MT里又会安排什么样的活动呢？



一起期待9月9日的首播吧！

▼预告：



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