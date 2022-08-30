李棟旭紅棕髮新劇形象曝光！做客網綜被問「怎麼那麼老」全體笑翻

李棟旭近日做客歌手Meenoi的網路綜藝《Meenoi的這樣那樣》，一向黑髮雪膚形象的他首次公開紅棕髮色新形象，原來是正在拍攝《九尾狐傳1938》！

《Meenoi的這樣那樣》是一檔邀請藝人過來吃飯聊天的節目，以Meenoi飄忽不定、充滿反轉和意外的談話風格著稱。 Meenoi問李棟旭染了紅棕色頭髮的話題，李棟旭順勢說起最近正在拍《九尾狐傳1938》將在明年開播。 Meenoi突然表示「禁止宣傳」，李棟旭很無語：「一般都會問『為什麼染髮』，因為妳沒問， 我才自己跟觀眾說明啊。」



Meenoi得知李棟旭是1999年出道，感歎當時她只有3歲。 隨後吃飯時李棟旭幫Meenoi抓蚊子，隨後十分專業地給攝影師拍特寫鏡頭，Meenoi見狀打趣說：「不就是很有拍攝經驗嗎，果然是99年出道。」 逗得李棟旭哈哈大笑。



Meenoi問李棟旭既然平時沒什麼事可否一起吃飯，李棟旭欣然同意，不過有附加條件：「可以帶世鎬和陳鎬一起嗎？」 Meenoi立即拒絕：「那不如不要見了。」 李棟旭表示就算他和Meenoi單獨吃飯也不會有人覺得奇怪，因為看起來就是叔叔請姪女吃東西XD



Meenoi問李棟旭今年多少歲，聽到「42」之後脫口而出：「怎麼這麼老了？」 李棟旭笑得東倒西歪，連工作人員的笑聲也被清楚第錄進來XD李棟旭：「我什麼話沒聽過，『怎麼這麼老』還真是第一次聽。」 Meenoi誇讚李棟旭非常童顏，只是表達方式有些不尋常XD



這期節目真的從頭笑到尾XD李棟旭正在拍攝的《九尾狐傳1938》是《九尾狐傳》的前傳，講述李硯迫降到混亂的1938年發生的奇幻故事。 看了這期節目後更期待李棟旭的新劇啦！



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