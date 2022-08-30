李栋旭红棕发新剧形象曝光！做客网综被问「怎么那么老」全体笑翻

李栋旭近日做客歌手Meenoi的网路综艺《Meenoi的这样那样》，一向黑发雪肤形象的他首次公开红棕发色新形象，原来是正在拍摄《九尾狐传1938》！

《Meenoi的这样那样》是一档邀请艺人过来吃饭聊天的节目，以Meenoi飘忽不定、充满反转和意外的谈话风格著称。 Meenoi问李栋旭染了红棕色头发的话题，李栋旭顺势说起最近正在拍《九尾狐传1938》将在明年开播。 Meenoi突然表示「禁止宣传」，李栋旭很无语：「一般都会问『为什么染发』，因为你没问， 我才自己跟观众说明啊。」



Meenoi得知李栋旭是1999年出道，感叹当时她只有3岁。 随后吃饭时李栋旭帮Meenoi抓蚊子，随后十分专业地给摄影师拍特写镜头，Meenoi见状打趣说：「不就是很有拍摄经验吗，果然是99年出道。」 逗得李栋旭哈哈大笑。



Meenoi问李栋旭既然平时没什么事可否一起吃饭，李栋旭欣然同意，不过有附加条件：「可以带世镐和陈镐一起吗？」 Meenoi立即拒绝：「那不如不要见了。」 李栋旭表示就算他和Meenoi单独吃饭也不会有人觉得奇怪，因为看起来就是叔叔请侄女吃东西XD



Meenoi问李栋旭今年多少岁，听到「42」之后脱口而出：「怎么这么老了？」 李栋旭笑得东倒西歪，连工作人员的笑声也被清楚第录进来XD李栋旭：「我什么话没听过，『怎么这么老』还真是第一次听。」 Meenoi夸赞李栋旭非常童颜，只是表达方式有些不寻常XD



这期节目真的从头笑到尾XD李栋旭正在拍摄的《九尾狐传1938》是《九尾狐传》的前传，讲述李砚迫降到混乱的1938年发生的奇幻故事。 看了这期节目后更期待李栋旭的新剧啦！



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