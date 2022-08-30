韓志旼以短髮亮相《藍調時光》「姐姐英希」鄭恩惠之畫展！與申河均主演新劇《YONDER》將於10月公開

期待韓志旼歐膩的新作品！感覺就很感人、很好哭…

還記得在《我們的藍調時光》裡，與韓志旼飾演雙胞胎姐妹的鄭恩惠嗎？先前，韓志旼為「姐姐」鄭恩惠應援，以行動支持其紀錄片。最近，鄭恩惠舉行了個人畫展，韓志旼又到場應援，真的是讓人看了心暖暖的「售後」呢！眼尖的粉絲應該也都注意到了，韓志旼換上新髮型、從長髮變成短髮，難道是為了新作品拍攝嗎？



上月底（7月），傳出韓志旼有望與李民基合作預計於明年（2023年）播出的JTBC新劇《時髦一點》，兩位演員曾分別與金鉐潤導演合作過《耀眼》和《我的出走日記》，能否看到此三人合作令觀眾期待。

另外，韓志旼的最新作品將在10月公開，她與申河均合作的TVING原創劇《YONDER（遠方）》在近期公開首版海報。改編自金昌煥作家的同名小說，由電影《希望：為愛重生》、《思悼》等李濬益導演執導，描述男主角（申河均 飾）接到死去的妻子（韓志旼 飾）發來的訊息後，受邀前往未知空間「YONDER」與她見面的故事。「YONDER」是沒有死亡、能夠永遠生活的世界，將通過此一議題提出永生與死亡、記憶與忘記、幸福與不幸的提問。

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