韩志旼以短发亮相《蓝调时光》「姐姐英希」郑恩惠之画展！与申河均主演新剧《YONDER》将於10月公开

期待韩志旼欧腻的新作品！感觉就很感人、很好哭…

还记得在《我们的蓝调时光》里，与韩志旼饰演双胞胎姐妹的郑恩惠吗？先前，韩志旼为「姐姐」郑恩惠应援，以行动支持其纪录片。最近，郑恩惠举行了个人画展，韩志旼又到场应援，真的是让人看了心暖暖的「售后」呢！眼尖的粉丝应该也都注意到了，韩志旼换上新发型、从长发变成短发，难道是为了新作品拍摄吗？



上月底（7月），传出韩志旼有望与李民基合作预计於明年（2023年）播出的JTBC新剧《时髦一点》，两位演员曾分别与金鉐润导演合作过《耀眼》和《我的出走日记》，能否看到此三人合作令观众期待。

另外，韩志旼的最新作品将在10月公开，她与申河均合作的TVING原创剧《YONDER（远方）》在近期公开首版海报。改编自金昌焕作家的同名小说，由电影《希望：为爱重生》、《思悼》等李浚益导演执导，描述男主角（申河均 饰）接到死去的妻子（韩志旼 饰）发来的讯息后，受邀前往未知空间「YONDER」与她见面的故事。「YONDER」是没有死亡、能够永远生活的世界，将通过此一议题提出永生与死亡、记忆与忘记、幸福与不幸的提问。

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