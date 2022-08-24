新劇《月水金火木土》公開全新預告：朴敏英年上、年下一把抓！從叛逆女到乖乖女完成奶奶心願超百變

這次朴敏英化身「百變嬌妻」、「婚姻契約大師」也是相當考驗演技，「浪漫喜劇女王」的封號絕對不是叫假的啊～！XD

tvN 全新水木劇《月水金火木土》（每週三、四播出）公開了最新預告，以及三位主角的團體海報，展現出這部劇歡快又搞笑的氛圍。



《月水金火木土》講述崔尚恩（朴敏英 飾）為了過上完美的單身生活而成為「婚姻契約大師」，週一、三、五與神秘的長期客戶鄭智鎬（高庚杓 飾）在一起，週二、四、六則與新客戶大明星姜海鎮（金宰永 飾）合作，展開一場轟轟烈烈的浪漫愛情喜劇。



▼最新釋出的預告中，朴敏英展現出完美的百變技能「當你忽然需要婚姻的瞬間，她就會出現～」為了家族聚餐？為了洽談公事？為了完成奶奶的心願？不談感情，只提供給你最完美的婚姻契約，是不是已經想跟她簽約了呢？



朴敏英所飾演的崔尚恩從出生就維持著完美的形象，擁有超強的判斷力和處理各項事務的能力，最終在人生的道路上選擇了這項「特別的職業」，總能夠消化各種角色、引領愛情喜劇風潮的朴敏英，我們的「浪漫喜劇女王」又回來啦！



本劇由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》、《老頑固實習生》的南成宇導演與河久丹編劇合作打造，預計在9月21日晚間 22:30 首播。

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