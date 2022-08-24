新剧《月水金火木土》公开全新预告：朴敏英年上、年下一把抓！从叛逆女到乖乖女完成奶奶心愿超百变

这次朴敏英化身「百变娇妻」、「婚姻契约大师」也是相当考验演技，「浪漫喜剧女王」的封号绝对不是叫假的啊～！XD

tvN 全新水木剧《月水金火木土》（每周三、四播出）公开了最新预告，以及三位主角的团体海报，展现出这部剧欢快又搞笑的氛围。



《月水金火木土》讲述崔尚恩（朴敏英 饰）为了过上完美的单身生活而成为「婚姻契约大师」，周一、三、五与神秘的长期客户郑智镐（高庚杓 饰）在一起，周二、四、六则与新客户大明星姜海镇（金宰永 饰）合作，展开一场轰轰烈烈的浪漫爱情喜剧。



▼最新释出的预告中，朴敏英展现出完美的百变技能「当你忽然需要婚姻的瞬间，她就会出现～」为了家族聚餐？为了洽谈公事？为了完成奶奶的心愿？不谈感情，只提供给你最完美的婚姻契约，是不是已经想跟她签约了呢？



朴敏英所饰演的崔尚恩从出生就维持著完美的形象，拥有超强的判断力和处理各项事务的能力，最终在人生的道路上选择了这项「特别的职业」，总能够消化各种角色、引领爱情喜剧风潮的朴敏英，我们的「浪漫喜剧女王」又回来啦！



本剧由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》、《老顽固实习生》的南成宇导演与河久丹编剧合作打造，预计在9月21日晚间 22:30 首播。

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻