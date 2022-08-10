《緊急迫降》任時完反派表現讓朋友都害怕！「這對我是最棒的稱讚」10年演員生涯很滿足

從男子團體帝國之子ZE：A出身的任時完，成功轉型為演技豆，作為演員的時間不知不覺也來到了10年，而他的演技也透過一次又一次的挑戰而備受肯定。在新電影作品《緊急迫降》中，任時完的演技受到雙影帝宋康昊與李炳憲的肯定，也將再度讓大家驚豔。

《緊急迫降》劇情描述一場史上最大的航空災難，這架飛機已失去了目的地而宣布必須無條件著陸，華麗卡司包含了宋康昊、全道嬿、李炳憲、金南佶、任時完、金素珍、朴海俊等，特別是任時完在預告中呈現的是一位沒有目的地的乘客，來到機場詢問「最多人搭乘的航班是？」，劇中飾演反派角色的他，與平時的乖乖牌形象大相逕庭，引發觀眾們的好奇。



任時完從2010年以偶像團體出道，2012年就開始參與電視劇的演出如《擁抱太陽的月亮》等，後來演出2014年的漫改劇《未生》中的張格萊一角，演技表現更是深受觀眾們的肯定。沉穩的演技以及強烈的存在感更是躍上了大螢幕，他曾與宋康昊合作演出電影《正義辯護人》，而之後的《記憶中的美好歌聲》《不汗黨》也直接擔任電影男主角，讓大家看見角色多變的任時完。退伍後的他主演電視劇《他人即地獄》、《Run On奔向愛情》直到近期的《Tracer》，演技上的蛻變也令人印象深刻。



任時完對於自己的「演員生涯」可說是相當滿足，認為10分滿分中已經得到9分以上，與其說辛苦，相較之下所得到的東西以及成就感其實更多。即使已經當了10年演員，任時完認為自己還無法定義所謂演戲是什麼，依舊保持非常謙遜的態度。



《緊急迫降》中任時完飾演了反派角色，看來相當冷靜又殘酷的樣子。他總在綜藝節目宣傳時說出大量劇透被消音，相當有趣。而他透露周圍朋友看了電影後說他的角色「很可怕」，他認為這是對他最高的稱讚。他也相信觀眾們都很有智慧，能理解他本人跟角色完全是不一樣的。他也提到《緊急迫降》是他繼《不汗黨》後第二次參加坎城影展，他表示對於觀眾們起立鼓掌望著他的眼神感到很難忘，這也將成為他演戲的目標之一。



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