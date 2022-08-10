《紧急迫降》任时完反派表现让朋友都害怕！「这对我是最棒的称赞」10年演员生涯很满足

从男子团体帝国之子ZE：A出身的任时完，成功转型为演技豆，作为演员的时间不知不觉也来到了10年，而他的演技也透过一次又一次的挑战而备受肯定。在新电影作品《紧急迫降》中，任时完的演技受到双影帝宋康昊与李炳宪的肯定，也将再度让大家惊艳。

《紧急迫降》剧情描述一场史上最大的航空灾难，这架飞机已失去了目的地而宣布必须无条件著陆，华丽卡司包含了宋康昊、全道嬿、李炳宪、金南佶、任时完、金素珍、朴海俊等，特别是任时完在预告中呈现的是一位没有目的地的乘客，来到机场询问「最多人搭乘的航班是？」，剧中饰演反派角色的他，与平时的乖乖牌形象大相迳庭，引发观众们的好奇。



任时完从2010年以偶像团体出道，2012年就开始参与电视剧的演出如《拥抱太阳的月亮》等，后来演出2014年的漫改剧《未生》中的张格莱一角，演技表现更是深受观众们的肯定。沉稳的演技以及强烈的存在感更是跃上了大萤幕，他曾与宋康昊合作演出电影《正义辩护人》，而之后的《记忆中的美好歌声》《不汗党》也直接担任电影男主角，让大家看见角色多变的任时完。退伍后的他主演电视剧《他人即地狱》、《Run On奔向爱情》直到近期的《Tracer》，演技上的蜕变也令人印象深刻。



任时完对於自己的「演员生涯」可说是相当满足，认为10分满分中已经得到9分以上，与其说辛苦，相较之下所得到的东西以及成就感其实更多。即使已经当了10年演员，任时完认为自己还无法定义所谓演戏是什么，依旧保持非常谦逊的态度。



《紧急迫降》中任时完饰演了反派角色，看来相当冷静又残酷的样子。他总在综艺节目宣传时说出大量剧透被消音，相当有趣。而他透露周围朋友看了电影后说他的角色「很可怕」，他认为这是对他最高的称赞。他也相信观众们都很有智慧，能理解他本人跟角色完全是不一样的。他也提到《紧急迫降》是他继《不汗党》后第二次参加坎城影展，他表示对於观众们起立鼓掌望著他的眼神感到很难忘，这也将成为他演戏的目标之一。



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