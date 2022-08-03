韓國防部長官：BTS防彈少年團可以邊服兵役邊演出！引韓網暴怒

韓國防部長官：BTS防彈少年團可以邊服兵役邊演出！引韓網暴怒

明星   2022年8月3日   星期三08:00   Tracy   12

（封面圖源：twitter@BTS (방탄소년단)）

關於防彈少年團的兵役問題，再次引發了全韓網的討論。

韓國國防部長官李鍾燮8月1日上午赴國會提交國防委員會工作報告，報告中提及防彈少年團的「兵役特例適用」問題。 李部長堅持「對擴大兵役特例要慎重」的現有立場，強調「在不觸及公平、減少兵役資源等原則問題的情況下可以解決問題，他們（防彈少年團）入伍後，軍方會考慮保障他們的練習時間，並允許他們赴海外演出，如果有海外演出的話，高度評價他們服役本身，反而有助於提升他們的人氣。 」

國防部長的一番官方發言引發了眾怒，廣大韓國網友留言指責：「這算不算兵役賄賂」、「哪個青年的事業、夢想和青春不珍貴」、「免除吧，用國防費用練舞唱歌就是浪費」、「是防彈少年團要打兩份工的意思嗎」、「 要免除就免除，不免除就不免除，這更讓防彈挨駡」、「防彈服役不是重要的，這種程度應該徹查這些人有沒有收受賄賂，太不正常了」、「他們都停止團隊活動了，為何國防部硬讓他們合體活動」、「這將會是韓國國防最大的恥辱」、「 防彈有什麼錯，現在還要被這群人吸食骨髓」、「直接免除了，棒球足球賽事拿了冠軍就能免，為什麼防彈不行？ 」、「我只能認為你們是在利用防彈轉移視線了」。

在韓國，兵役一直是極為嚴肅的話題，兵役法還規定禁止服役期間任何人以任何形式進行盈利活動，因此國防部長官的此番發言遭到民眾圍攻，為偶像團更改法律法規本身就是個笑話，若同意防彈少年團邊服役邊開演唱會，是否有將防彈少年團表演收益納入國防部的意思呢？

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留言/評論
  • 身為阿米還不如希望他們入伍 而且防彈又沒說不會去😒😒🙄🙄 這樣子的方式只會招來其他家粉絲謾罵而已 真的很心疼屋哩防彈🥲 都被這些政客利用 他們也是人 拜託讓他們過自己的生活好嗎？😭
    4小時前
  • 這個發言就是要利用防彈啊 防彈要邊服役邊活動 是要累死誰啊 打兩份工的概念
    3小時前
  • 可以讓他們在軍中演音樂劇啊 為什麼一定要這樣搞！！ 他們也不能自由發聲和決定 反正打算讓他們被罵到死就是了 馬的到底什麼破爛公司 一上市之後就整個爛到底
    2小時前
  • == 阿請問那些進去的男idol 應該會無言的看著他們
    2小時前
  • 有些人連影片都不能上傳到YouTube 了
    3小時前
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