韓國防部長官：BTS防彈少年團可以邊服兵役邊演出！引韓網暴怒

關於防彈少年團的兵役問題，再次引發了全韓網的討論。

韓國國防部長官李鍾燮8月1日上午赴國會提交國防委員會工作報告，報告中提及防彈少年團的「兵役特例適用」問題。 李部長堅持「對擴大兵役特例要慎重」的現有立場，強調「在不觸及公平、減少兵役資源等原則問題的情況下可以解決問題，他們（防彈少年團）入伍後，軍方會考慮保障他們的練習時間，並允許他們赴海外演出，如果有海外演出的話，高度評價他們服役本身，反而有助於提升他們的人氣。 」



이종섭 국방부 장관은 1일 그룹 방탄소년단(BTS)의 병역특례 적용 문제와 관련해 “(BTS가) 군에 오되, 연습 시간을 주고 해외서도 공연할 수 있게 할 수 있다고 생각한다”고 말했다.https://t.co/427MaBuMOK — 경향신문 (@kyunghyang) August 1, 2022

國防部長的一番官方發言引發了眾怒，廣大韓國網友留言指責：「這算不算兵役賄賂」、「哪個青年的事業、夢想和青春不珍貴」、「免除吧，用國防費用練舞唱歌就是浪費」、「是防彈少年團要打兩份工的意思嗎」、「 要免除就免除，不免除就不免除，這更讓防彈挨駡」、「防彈服役不是重要的，這種程度應該徹查這些人有沒有收受賄賂，太不正常了」、「他們都停止團隊活動了，為何國防部硬讓他們合體活動」、「這將會是韓國國防最大的恥辱」、「 防彈有什麼錯，現在還要被這群人吸食骨髓」、「直接免除了，棒球足球賽事拿了冠軍就能免，為什麼防彈不行？ 」、「我只能認為你們是在利用防彈轉移視線了」。

在韓國，兵役一直是極為嚴肅的話題，兵役法還規定禁止服役期間任何人以任何形式進行盈利活動，因此國防部長官的此番發言遭到民眾圍攻，為偶像團更改法律法規本身就是個笑話，若同意防彈少年團邊服役邊開演唱會，是否有將防彈少年團表演收益納入國防部的意思呢？

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