韩国防部长官：BTS防弹少年团可以边服兵役边演出！引韩网暴怒

关於防弹少年团的兵役问题，再次引发了全韩网的讨论。

韩国国防部长官李钟燮8月1日上午赴国会提交国防委员会工作报告，报告中提及防弹少年团的「兵役特例适用」问题。 李部长坚持「对扩大兵役特例要慎重」的现有立场，强调「在不触及公平、减少兵役资源等原则问题的情况下可以解决问题，他们（防弹少年团）入伍后，军方会考虑保障他们的练习时间，并允许他们赴海外演出，如果有海外演出的话，高度评价他们服役本身，反而有助於提升他们的人气。 」



이종섭 국방부 장관은 1일 그룹 방탄소년단(BTS)의 병역특례 적용 문제와 관련해 “(BTS가) 군에 오되, 연습 시간을 주고 해외서도 공연할 수 있게 할 수 있다고 생각한다”고 말했다.https://t.co/427MaBuMOK — 경향신문 (@kyunghyang) August 1, 2022

国防部长的一番官方发言引发了众怒，广大韩国网友留言指责：「这算不算兵役贿赂」、「哪个青年的事业、梦想和青春不珍贵」、「免除吧，用国防费用练舞唱歌就是浪费」、「是防弹少年团要打两份工的意思吗」、「 要免除就免除，不免除就不免除，这更让防弹挨駡」、「防弹服役不是重要的，这种程度应该彻查这些人有没有收受贿赂，太不正常了」、「他们都停止团队活动了，为何国防部硬让他们合体活动」、「这将会是韩国国防最大的耻辱」、「 防弹有什么错，现在还要被这群人吸食骨髓」、「直接免除了，棒球足球赛事拿了冠军就能免，为什么防弹不行？ 」、「我只能认为你们是在利用防弹转移视线了」。

在韩国，兵役一直是极为严肃的话题，兵役法还规定禁止服役期间任何人以任何形式进行盈利活动，因此国防部长官的此番发言遭到民众围攻，为偶像团更改法律法规本身就是个笑话，若同意防弹少年团边服役边开演唱会，是否有将防弹少年团表演收益纳入国防部的意思呢？

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