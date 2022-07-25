《Running Man》全員都在懷疑全昭旻和劇組工作人員談戀愛：PPL+拍攝風格全都一清二楚

《Running Man》全昭旻又一次陷入「戀愛緋聞」，繼梁世燦之後，這次是和節目組工作人員。

上週《Running Man》播出時候，眾人都在疑心全昭旻是不是在和節目組的人談戀愛，無論是錄製風格還是PPL（植入廣告），她好像事先就知道了。 劉在錫稱：「昨天全昭旻就和我說了'歐巴，明天要穿奴婢的衣服'。」 疑心她提前知道了錄製內容。 HAHA也說：「我說肚子餓了，她告訴我'今天會有OOOO'，她怎麼連PPL信息都知道呢？」 眾人都對全昭旻的消息來源起了疑心。



其實早在今年4月，全昭旻就和節目組傳過緋聞，只是相關內容並未在正式節目裡播出，劉在錫在節目錄製期間很訝異地透露：「全昭旻竟然知道錄製內容，還有錄製地點。」 當時HAHA也跟著吐槽：「知道得這麼詳細的話應該是男女朋友關係了，不是戀愛的話不可能知道得那麼清楚。」 梁世燦還附和：「你到底在和誰交往？」 全昭旻只是故作神秘地回答：「就是有（男友）啊。」



為了找出全昭旻的男友，《Running Man》的PD甚至提出了懸賞100萬R MONEY（節目裡的貨幣），引得觀眾們好奇心大爆發，不少人留言表示：「是真的在談戀愛？ 還是節目的套路？ 」、「不會是節目的新套路吧？ 」、「節目應該有劇本，全昭旻緋聞就是其中一個環節」、「可不可以不要再有lOVELINE了」等。

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