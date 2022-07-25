《Running Man》全员都在怀疑全昭旻和剧组工作人员谈恋爱：PPL+拍摄风格全都一清二楚

《Running Man》全昭旻又一次陷入「恋爱绯闻」，继梁世灿之后，这次是和节目组工作人员。

上周《Running Man》播出时候，众人都在疑心全昭旻是不是在和节目组的人谈恋爱，无论是录制风格还是PPL（植入广告），她好像事先就知道了。 刘在锡称：「昨天全昭旻就和我说了'欧巴，明天要穿奴婢的衣服'。」 疑心她提前知道了录制内容。 HAHA也说：「我说肚子饿了，她告诉我'今天会有OOOO'，她怎么连PPL信息都知道呢？」 众人都对全昭旻的消息来源起了疑心。



其实早在今年4月，全昭旻就和节目组传过绯闻，只是相关内容并未在正式节目里播出，刘在锡在节目录制期间很讶异地透露：「全昭旻竟然知道录制内容，还有录制地点。」 当时HAHA也跟著吐槽：「知道得这么详细的话应该是男女朋友关系了，不是恋爱的话不可能知道得那么清楚。」 梁世灿还附和：「你到底在和谁交往？」 全昭旻只是故作神秘地回答：「就是有（男友）啊。」



为了找出全昭旻的男友，《Running Man》的PD甚至提出了悬赏100万R MONEY（节目里的货币），引得观众们好奇心大爆发，不少人留言表示：「是真的在谈恋爱？ 还是节目的套路？ 」、「不会是节目的新套路吧？ 」、「节目应该有剧本，全昭旻绯闻就是其中一个环节」、「可不可以不要再有lOVELINE了」等。

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