《IN THE SOOP：友情旅行》新版海報＆預告！5人一起釣魚、泡澡，還將公開他們初次見面的故事！

《IN THE SOOP：友情旅行》由演藝圈代表好友「Wooga Family」朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS V出演。

是講述暫時停止華麗的舞台上的忙碌生活，在森林裡享受悠閒和治癒的藝人們的「日常和休息之間」的綜藝真人秀。



今日（13日）公開第二款海報，以冬天的大海和晚霞爲背景，朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS V 等5位好朋友面帶微笑，營造出悠閒舒適的氛圍。



最新電視版的預告中，是錄製前聚在一起的時候，V：「相信我就行！」他們到江原道展開4天3夜的旅行，一起去釣魚、溜冰、泡澡，光是對視就笑容爆發。節目中，也將提到未公開過的他們之間初次相遇的故事，崔宇植說：「如果當時沒玩那遊戲的話，我們就見不到了。」朴炯植則說：「不是...就算以其他方法，我們也會見面。」讓人更加好奇他們的友情故事呢！

而《IN THE SOOP：友情旅行》總共有4集，將在7月22日晚上9點（韓國時間）在 JTBC 首播，將會在 Disney+ 上線。

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