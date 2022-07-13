《IN THE SOOP：友情旅行》新版海报＆预告！5人一起钓鱼、泡澡，还将公开他们初次见面的故事！

《IN THE SOOP：友情旅行》由演艺圈代表好友「Wooga Family」朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS V出演。

是讲述暂时停止华丽的舞台上的忙碌生活，在森林里享受悠闲和治愈的艺人们的「日常和休息之间」的综艺真人秀。



今日（13日）公开第二款海报，以冬天的大海和晚霞爲背景，朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS V 等5位好朋友面带微笑，营造出悠闲舒适的氛围。



最新电视版的预告中，是录制前聚在一起的时候，V：「相信我就行！」他们到江原道展开4天3夜的旅行，一起去钓鱼、溜冰、泡澡，光是对视就笑容爆发。节目中，也将提到未公开过的他们之间初次相遇的故事，崔宇植说：「如果当时没玩那游戏的话，我们就见不到了。」朴炯植则说：「不是...就算以其他方法，我们也会见面。」让人更加好奇他们的友情故事呢！

而《IN THE SOOP：友情旅行》总共有4集，将在7月22日晚上9点（韩国时间）在 JTBC 首播，将会在 Disney+ 上线。

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