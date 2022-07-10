演技沒得批評！女偶像遇上「人生角色」篇：IU《我的大叔》、秀智《安娜》、金世正《社內相親》

三部題材各有不同，但卻都讓歌手偶像出身的她們，在演技上獲得更大的肯定～。

歌手或者偶像出身的話，轉戰演員之路一直都是非常艱辛的路程，美麗的外型或者豐富的才華，也可能因為挑戰新的領域而事先被貼上標籤，「只有漂亮的臉蛋卻沒有演技」、「原來是偶像出身啊」、「還不是靠人氣才被選上」…等等的無情評論，也經常考驗著轉戰演員路的歌手們。

今天要談到的3位女歌手&偶像，就是各自在演員的道路上不停磨練努力，終於遇上「人生角色」而成功的代表人物。

1．IU（李知恩），有著「國民妹妹」的稱號，用歌聲與才華擄獲大眾的心，除了歌手的身份外，她也一直以用演技挑戰自我，熱門韓劇作品也是數不勝數，而她在《我的大叔》中飾演在底層中背著負債掙扎的李至安，是真正讓大眾佩服她演技的代表性作品，那股壓抑氣氛讓觀眾們產生強烈的共鳴感。



在之後的《德魯納酒店》裡活了1300的酒店主人張滿月，霸氣又看透人生的模樣，讓所有人拜倒在她的魅力之下，成功駕馭一個個難度極高的角色，不管歌手或演員都是TOP級別的相當成功！



2．裴秀智，透過電影《建築學槪論》成為「國民初戀」，演過的韓劇也都是一部比一部更熱門，演技上表現一直都相當穩定，但卻沒有一個令大眾信服的角色。



直到2022年的韓劇《安娜》，秀智完美詮釋出用謊言塑造人生的安娜一角，不論氣場還是內心戲都相當吸引人，看過這部作品的觀眾幾乎是滿滿的稱讚，甚至是被她的情緒所牽動著。



3．金世正，在不同領域都獲得肯定的她被稱作「God世正」，2020年在《驅魔麵館》中飾演的都哈娜帥氣又能打，之後2022年《社內相親》裡搞笑又實在的人設與演技更是擄獲大眾的心，能在這麼短的時間內就擁有這麼優秀的成績，真的是非常厲害～！



此外，她主演的新劇《今日的網漫》也將挑戰網漫編輯部的新人－溫心，人物劇照也已經釋出，預計在7月29日首播，令人非常期待。



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