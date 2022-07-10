演技没得批评！女偶像遇上「人生角色」篇：IU《我的大叔》、秀智《安娜》、金世正《社内相亲》

三部题材各有不同，但却都让歌手偶像出身的她们，在演技上获得更大的肯定～。

歌手或者偶像出身的话，转战演员之路一直都是非常艰辛的路程，美丽的外型或者丰富的才华，也可能因为挑战新的领域而事先被贴上标签，「只有漂亮的脸蛋却没有演技」、「原来是偶像出身啊」、「还不是靠人气才被选上」…等等的无情评论，也经常考验著转战演员路的歌手们。

今天要谈到的3位女歌手&偶像，就是各自在演员的道路上不停磨练努力，终於遇上「人生角色」而成功的代表人物。

1．IU（李知恩），有著「国民妹妹」的称号，用歌声与才华掳获大众的心，除了歌手的身份外，她也一直以用演技挑战自我，热门韩剧作品也是数不胜数，而她在《我的大叔》中饰演在底层中背著负债挣扎的李至安，是真正让大众佩服她演技的代表性作品，那股压抑气氛让观众们产生强烈的共鸣感。



在之后的《德鲁纳酒店》里活了1300的酒店主人张满月，霸气又看透人生的模样，让所有人拜倒在她的魅力之下，成功驾驭一个个难度极高的角色，不管歌手或演员都是TOP级别的相当成功！



2．裴秀智，透过电影《建筑学槪论》成为「国民初恋」，演过的韩剧也都是一部比一部更热门，演技上表现一直都相当稳定，但却没有一个令大众信服的角色。



直到2022年的韩剧《安娜》，秀智完美诠释出用谎言塑造人生的安娜一角，不论气场还是内心戏都相当吸引人，看过这部作品的观众几乎是满满的称赞，甚至是被她的情绪所牵动著。



3．金世正，在不同领域都获得肯定的她被称作「God世正」，2020年在《驱魔面馆》中饰演的都哈娜帅气又能打，之后2022年《社内相亲》里搞笑又实在的人设与演技更是掳获大众的心，能在这么短的时间内就拥有这么优秀的成绩，真的是非常厉害～！



此外，她主演的新剧《今日的网漫》也将挑战网漫编辑部的新人－温心，人物剧照也已经释出，预计在7月29日首播，令人非常期待。



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