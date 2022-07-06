超催淚日劇《一公升的眼淚》翻拍韓版！主角變「選秀節目參賽者」，主演人選引期待

據韓媒ChosunBiz報導，韓國新世界集團子公司Silkwood已買下人氣日劇《一公升的眼淚》版權，計畫以偶像練習生為主角翻拍韓國版劇集。

《一公升的眼淚》改編自木藤亞也的同名隨筆集，原作以日記形式記錄她從15歲患病到離世之前一段時間的心境。 作者因為脊髓小腦萎縮症逐漸無法走路和進食，雖然十分痛苦，但看到鼓勵自己、為自己犧牲的家人，仍堅強地決定繼續活下去。



傷ついた分だけ 優しくなれる

苦しんだ分だけ 強くなれる



だから私は

絶対逃げたりはしない。



by １リットルの涙 pic.twitter.com/H1jMituC23 — なつかしの〇〇ツィートbot (@gyasffssa32) June 30, 2022

書籍出版後短短10個月就售出200萬本，在日本先後拍成電視劇和電影。 電視劇版由澤尻英龍華、藥師丸博子、錦戶亮等主演，2005年在富士電視台播出後曾創下20%的高收視率。

Silkwood計畫將原作改編為偶像練習生換上不治之症，一邊參加生存選秀節目，一邊勇敢地與病魔戰鬥、努力求生的故事，在日劇基礎上加入符合韓國情緒的元素。 即將開始選角，播出平臺未定。



據悉Silkwood在這部劇之外還籌備了電子音樂（EDM）電視劇、犯罪側寫師和反社會連鎖殺人犯的心理劇等等。因為後期加入的置入廣告經常與劇情脫節、備受詬病，現在大公司們的業內趨勢是放棄贊助、轉而直接拍攝影視作品，用更加自然的方式對品牌加以呈現，潛移默化地對消費者做出影響。

新世界集團最近收購和建立內容製作公司，在影像事業領域發力。 2020年斥資32億韓元收購《特別勞動監督官趙掌風》《嘻哈王-納斯那街》製作公司Silkwood，又以45億收購Netflix劇集《人性課外課》製作公司Studio 329;去年出資200億韓元建立影像製作子公司Mind Mark、與KT旗下公司合作推出劇集《犯罪拼圖》，今年初又參與電影《 我想見見你父母》的發行。



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