超催泪日剧《一公升的眼泪》翻拍韩版！主角变「选秀节目参赛者」，主演人选引期待

据韩媒ChosunBiz报导，韩国新世界集团子公司Silkwood已买下人气日剧《一公升的眼泪》版权，计画以偶像练习生为主角翻拍韩国版剧集。

《一公升的眼泪》改编自木藤亚也的同名随笔集，原作以日记形式记录她从15岁患病到离世之前一段时间的心境。 作者因为脊髓小脑萎缩症逐渐无法走路和进食，虽然十分痛苦，但看到鼓励自己、为自己牺牲的家人，仍坚强地决定继续活下去。



傷ついた分だけ 優しくなれる

苦しんだ分だけ 強くなれる



だから私は

絶対逃げたりはしない。



by １リットルの涙 pic.twitter.com/H1jMituC23 — なつかしの〇〇ツィートbot (@gyasffssa32) June 30, 2022

书籍出版后短短10个月就售出200万本，在日本先后拍成电视剧和电影。 电视剧版由泽尻英龙华、药师丸博子、锦户亮等主演，2005年在富士电视台播出后曾创下20%的高收视率。

Silkwood计画将原作改编为偶像练习生换上不治之症，一边参加生存选秀节目，一边勇敢地与病魔战斗、努力求生的故事，在日剧基础上加入符合韩国情绪的元素。 即将开始选角，播出平台未定。



据悉Silkwood在这部剧之外还筹备了电子音乐（EDM）电视剧、犯罪侧写师和反社会连锁杀人犯的心理剧等等。因为后期加入的置入广告经常与剧情脱节、备受诟病，现在大公司们的业内趋势是放弃赞助、转而直接拍摄影视作品，用更加自然的方式对品牌加以呈现，潜移默化地对消费者做出影响。

新世界集团最近收购和建立内容制作公司，在影像事业领域发力。 2020年斥资32亿韩元收购《特别劳动监督官赵掌风》《嘻哈王-纳斯那街》制作公司Silkwood，又以45亿收购Netflix剧集《人性课外课》制作公司Studio 329;去年出资200亿韩元建立影像制作子公司Mind Mark、与KT旗下公司合作推出剧集《犯罪拼图》，今年初又参与电影《 我想见见你父母》的发行。



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