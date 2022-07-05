SHINee Key＆珉豪出演新網綜《願望清單》！兩人「強制合宿」開始，這根本在拍《我結》啊！

相愛相殺的「至親組合」SHINee Key＆珉豪近日一起出演網路綜藝《朋友，願望清單》（벗,킷리스트），兩人要實現對方的願望，因此「強制合宿」開始。

在製作組的聊天群組中，珉豪：「大家都在做什麼呢？起範～好好學下高爾夫球怎麼樣？」Key：「不要～我家的還自誰來照顧？管家很忙的。」珉豪：「外賣都吃膩了ㅠㅠ吃點好吃的吧！外賣費用我的 Rap 來折抵。」Key：「你自己做著吃吧！」珉豪又問他能不能幫忙做吃的，Key 則回：「不要再糾纏我了，切拜！」 都還沒有開始拍攝，兩人就開始吵了 XD



第一個「願望清單」是 Key 要珉豪當狗狗的管家，他說：「因為我的海外行程變多了，Comme Des 和 Garcons 需要有照顧他們的人，要看叔叔能不能勝任。」珉豪：「呀～他們這麼喜歡我，比你還喜歡我。」Key 馬上回：「因為他們覺得你是同類。」真的是什麼都可以吵呀（笑）！



之後，珉豪開始學習怎麼照顧狗狗，還充滿自信地說：「Comme Des 和 Garcons 我充分有自信。」Key ：「三天一夜的程度應該沒問題。」他們一起幫狗狗擦腳、一起 PPL 的家電，根本像是在拍《我結》啊！



下一集的「願望清單」是要玩高爾夫球遊戲，兩人還賭上「輸的人要幫贏的人實現願望」，實在太好奇結果了～

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