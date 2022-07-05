SHINee Key＆珉豪出演新网综《愿望清单》！两人「强制合宿」开始，这根本在拍《我结》啊！

相爱相杀的「至亲组合」SHINee Key＆珉豪近日一起出演网路综艺《朋友，愿望清单》（벗,킷리스트），两人要实现对方的愿望，因此「强制合宿」开始。

在制作组的聊天群组中，珉豪：「大家都在做什么呢？起范～好好学下高尔夫球怎么样？」Key：「不要～我家的还自谁来照顾？管家很忙的。」珉豪：「外卖都吃腻了ㅠㅠ吃点好吃的吧！外卖费用我的 Rap 来折抵。」Key：「你自己做著吃吧！」珉豪又问他能不能帮忙做吃的，Key 则回：「不要再纠缠我了，切拜！」 都还没有开始拍摄，两人就开始吵了 XD



第一个「愿望清单」是 Key 要珉豪当狗狗的管家，他说：「因为我的海外行程变多了，Comme Des 和 Garcons 需要有照顾他们的人，要看叔叔能不能胜任。」珉豪：「呀～他们这么喜欢我，比你还喜欢我。」Key 马上回：「因为他们觉得你是同类。」真的是什么都可以吵呀（笑）！



之后，珉豪开始学习怎么照顾狗狗，还充满自信地说：「Comme Des 和 Garcons 我充分有自信。」Key ：「三天一夜的程度应该没问题。」他们一起帮狗狗擦脚、一起 PPL 的家电，根本像是在拍《我结》啊！



下一集的「愿望清单」是要玩高尔夫球游戏，两人还赌上「输的人要帮赢的人实现愿望」，实在太好奇结果了～

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