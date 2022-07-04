金世正新劇《今日的網漫》短髮劇照公開，29日首播！怎麼會有笑起來這麼有感染力的女生啊

金世正新劇劇照終於公開了，快來看看「申夏莉」有了怎樣的轉變！

上半年金世正憑藉漫改劇《社內相親》人氣大爆，在劇中飾演的女一號「夏莉」搞怪又可愛，浮誇的演技正中很多觀眾的笑點！瞬間獲得了很多的好評大讚她的演技紮實，也讓眾人更加期待她的新作品。 而金世正的新作為翻拍劇《今日的網漫》，改編自2016年的人氣日劇《重版出來！（Sleepeeer Hit！） 》，講述前柔道運動員溫心，因為受傷而放棄一生從事的運動，以新人身分進入網路漫畫編輯部後，為了成長為真正的網路漫畫編輯而努力的故事，這部劇也將描繪出韓國網路漫畫業界競爭激烈的現況。 與金世正搭檔的是南潤壽。



日前，劇組就公開了女主角「溫心」的劇照， 照片里的金世正留著甜美妹妹頭，齊眉劉海和亮眼的髮色讓她看上去朝氣蓬勃，又富有活力。 再加上她招牌式的笑眼露齒笑，十分符合編輯部新人活潑熱血的氣質。 溫心放棄了成為國家隊柔道選手的夢想，但依舊不放棄希望，迅速找到了第二個夢想，併為之努力、奮鬥。 雖然只是劇照，觀眾們卻依舊能從金世正的笑容裡感受到她的衝勁和熱情。



此外，《今日的網漫》將於7月29日開播。

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