金世正新劇《今日的網漫》短髮劇照公開，29日首播！怎麼會有笑起來這麼有感染力的女生啊

金世正新劇《今日的網漫》短髮劇照公開，29日首播！怎麼會有笑起來這麼有感染力的女生啊

明星   2022年7月4日   星期一10:47   Tracy  

（封面圖源：SBS《今日的網漫》）

金世正新劇劇照終於公開了，快來看看「申夏莉」有了怎樣的轉變！

上半年金世正憑藉漫改劇《社內相親》人氣大爆，在劇中飾演的女一號「夏莉」搞怪又可愛，浮誇的演技正中很多觀眾的笑點！瞬間獲得了很多的好評大讚她的演技紮實，也讓眾人更加期待她的新作品。 而金世正的新作為翻拍劇《今日的網漫》，改編自2016年的人氣日劇《重版出來！（Sleepeeer Hit！） 》，講述前柔道運動員溫心，因為受傷而放棄一生從事的運動，以新人身分進入網路漫畫編輯部後，為了成長為真正的網路漫畫編輯而努力的故事，這部劇也將描繪出韓國網路漫畫業界競爭激烈的現況。 與金世正搭檔的是南潤壽。
（圖源：SBS《今日的網漫》）

日前，劇組就公開了女主角「溫心」的劇照， 照片里的金世正留著甜美妹妹頭，齊眉劉海和亮眼的髮色讓她看上去朝氣蓬勃，又富有活力。 再加上她招牌式的笑眼露齒笑，十分符合編輯部新人活潑熱血的氣質。 溫心放棄了成為國家隊柔道選手的夢想，但依舊不放棄希望，迅速找到了第二個夢想，併為之努力、奮鬥。 雖然只是劇照，觀眾們卻依舊能從金世正的笑容裡感受到她的衝勁和熱情。
（圖源：SBS《今日的網漫》）（圖源：SBS《今日的網漫》）（圖源：SBS《今日的網漫》）

此外，《今日的網漫》將於7月29日開播。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 金世正新劇《今日的網漫》短髮劇照公開，29日首播！怎麼會有笑起來這麼有感染力的女生啊
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手