金世正新剧《今日的网漫》短发剧照公开，29日首播！怎么会有笑起来这么有感染力的女生啊

金世正新剧剧照终於公开了，快来看看「申夏莉」有了怎样的转变！

上半年金世正凭藉漫改剧《社内相亲》人气大爆，在剧中饰演的女一号「夏莉」搞怪又可爱，浮夸的演技正中很多观众的笑点！瞬间获得了很多的好评大赞她的演技扎实，也让众人更加期待她的新作品。 而金世正的新作为翻拍剧《今日的网漫》，改编自2016年的人气日剧《重版出来！（Sleepeeer Hit！） 》，讲述前柔道运动员温心，因为受伤而放弃一生从事的运动，以新人身分进入网路漫画编辑部后，为了成长为真正的网路漫画编辑而努力的故事，这部剧也将描绘出韩国网路漫画业界竞争激烈的现况。 与金世正搭档的是南润寿。



日前，剧组就公开了女主角「温心」的剧照， 照片里的金世正留著甜美妹妹头，齐眉刘海和亮眼的发色让她看上去朝气蓬勃，又富有活力。 再加上她招牌式的笑眼露齿笑，十分符合编辑部新人活泼热血的气质。 温心放弃了成为国家队柔道选手的梦想，但依旧不放弃希望，迅速找到了第二个梦想，并为之努力、奋斗。 虽然只是剧照，观众们却依旧能从金世正的笑容里感受到她的冲劲和热情。



此外，《今日的网漫》将於7月29日开播。

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